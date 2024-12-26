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مصعب الجوير.. منقذ المنتخب السعودي الأول في "خليجي 26"

رياضة

2024-12-26 | 06:40
مصعب الجوير.. منقذ المنتخب السعودي الأول في &quot;خليجي 26&quot;
384 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تفادى المنتخب السعودي هزيمة تاريخية على يد المنتخب اليمني بعدما قلب تأخره بهدفين لفوز 3-2 على ملعب جابر مبارك في الكويت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي "خليجي 26".

بهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بينما ودع منتخب اليمن البطولة بعد خسارته الثانية في مباراتين، ليواصل فشله في المرور من دور المجموعات طوال مشاركاته في البطولة.

المنتخب اليمني يصدم نظيره السعودي بثنائية مبكرة
عاب الأخضر السعودي عدم احترامه لمنتخب اليمن في بداية المباراة، بالنظر إلى أن الأخير لم يسدد ولا مرة على مرمى منتخب العراق في الجولة الأولى ولم تكن له أنياب هجومية.

لكن من تسديدتين على المرمى فقط سجل اليمن هدفين، ومن هنا شعر لاعبو السعودية بالحرج وبدأت رحلة السعي نحو قلب النتيجة، وفي الأخير سدد لاعبوه 8 مرات على مرمى اليمن، وهو أكبر عدد من المحاولات في البطولة.

الأهداف المتوقعة للمنتخب السعودي أمام المنتخب اليمني بلغت 2.49 هدف وهو أعلى رقم في بطولة خليجي 26 حتى الآن، كما لمس لاعبو السعودية الكرة 36 مرة داخل منطقة جزاء اليمن، أكثر من أي مباراة أخرى في البطولة.

أخطاء الكرات الثابتة للفريقين
يُحسب للمنتخب اليمني استبساله وروحه القتالية في الشوط الأول، لكنه خسر اليوم بسبب هدفين من الكرات الثابتة من أصل 3 أهداف للسعودية، ركلة جزاء ومخالفة، وعانى الفريقان بشكل عام من الكرات الثابتة.
 
اتضحت معاناة الفريقين من الكرات الثابتة، فالسعودية استقبلت في الآونة الأخيرة 4 أهداف من ركنيات أمام الصين واليابان في تصفيات كأس العالم، وأمام البحرين واليمن في خليجي 26.
خطأ مدافع اليمن مع محمد كنو
خطأ مدافع اليمن مع محمد كنو

الهدف الأول الذي مهّد الطريق أمام ريمونتادا الأخضر، فيه شيء غريب للغاية وهو تصرف لاعب اليمن الذي كان يراقب محمد كنو مسجل الهدف كما توضح الصور أعلاه.

في الصورة الأولى، كان لاعب منتخب اليمن يضع محمد كنو أمامه وتحت عينيه وهو يراقبه وكان هذا موقفًا جيدًا، لكنه في الصورة الثانية وفجأة ودون مبرر تحرك وقرر أن يضع كنو في ظهره وبالتالي لم يره وتركه يسجل الهدف!

مصعب الجوير نجم المنتخب السعودي الأول
في ظل تراجع نتائج المنتخب السعودي يظل مصعب الجوير هو العلامة الفارقة ليس فقط في بطولة خليجي 26 بل في المباريات السابقة أيضاً.

بخلاف الهدف الذي سجله وهو الهدف الثاني له في البطولة، صنع 4 فرص اليوم كأكثر لاعبي المباراة، ليصل للرقم 6 في صناعة الفرص، كأكثر لاعبي البطولة حتى الآن بالمشاركة مع فابيو ليما.

كما كان الجوير أكثر لاعبي المباراة تمريرًا للثلث الهجومي الأخير (28 تمريرة)، وحاول إرسال 13 كرة عرضية كأكثر لاعب في المباراة أيضًا.

المنتخب السعودي صاحب الدفاع الأسوأ
استقبل الأخضر السعودي هدفين اليوم، لتهتز شباكه للمرة الخامسة، كأسوأ خط دفاع في بطولة كأس الخليج، والسبب دائمًا يعود للأخطاء الدفاعية سواء فرديًا أو جماعيًا.

جاء الهدف الثاني لمنتخب اليمن من خطأ واضح لعلي البليهي في إعادة الكرة لحارسه، فاقتنصها لاعب اليمن عبد المجيد صبارة وسجل الهدف، ناهيك عن أخطاء التمركز والتعامل مع عرضية الهدف الأول.

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مصعب الجوير

منقذ المنتخب السعودي الأول في "خليجي 26"

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