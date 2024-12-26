علي عدنان يكرر ابتسامة يونس محمود مع القناة السعودية الأولى (شاهد)

وكان السبيعي مراسل برنامج "دورينا غير" الذي يعرض على القناة السعودية الأولى، قد تسبب بأزمة كبيرة في الوسط الإعلامي الرياضي بالسعودية بعدما ابتسم يونس في إجابته على سؤال عن مدى قدرة السعودية على المنافسة على لقب كأس الخليج.وعاد السبيعي ليسأل لاعب المنتخب المحترف في صفوف النجمة السعودي علي عدنان عن مدى تأثير تصريحات يونس على وضع المنتخب بعد خسارته أمام البحرين 2-0 يوم أمس، ليرد عليه علي عدنان بابتسامة جديدة، قائلا: "نحن كلاعبين لا يهمنا ما يحدث خارج الملعب وتصريحات يونس قد تكون مؤثرة عليك فقط".وفي حديثه لعدد من وسائل الإعلام الخليجية والعراقية، أوضح علي عدنان قائلا: "نحن كلاعبي كرة قدم نحاول أن ندخل كل مباراة من أجل تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير العراقية، لكننا لم نكن جيدين في مباراة البحرين وجميع اللاعبين لا يشعرون بالرضا بسبب المستويات التي قدموها وصدقوني كل ما يحدث من تصريحات خارجية لا تؤثر علينا لأننا نركز فقط على لعب كرة القدم وبقية الأمور لا تهمنا".وأضاف: "مباراة البحرين لم تكن صعبة علينا فقط بل على المنتخب البحريني أيضا، الذي دخل المواجهة بتحفظ كبير جدا، الفريق يتصاعد مستواه من مباراة لأخرى لكنه خسر مواجهة البحرين بسبب بعض الأخطاء وأعتقد أن الخسارة ليست نهاية الطريق وما زال أمامنا ثلاث نقاط بالإمكان تحقيقها في مباراة السعودية".