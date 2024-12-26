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علي عدنان يكرر ابتسامة يونس محمود مع القناة السعودية الأولى (شاهد)
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السومرية نيوز – رياضة
في محاولة جديدة، أراد مراسل القناة السعودية الأولى سعد السبيعي، تكرار "الترند" الذي حدث مع نائب رئيس الاتحاد العراقي يونس محمود عندما سأله عن منافسة السعودية في كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت.
وكان السبيعي مراسل برنامج "دورينا غير" الذي يعرض على القناة السعودية الأولى، قد تسبب بأزمة كبيرة في الوسط الإعلامي الرياضي بالسعودية بعدما ابتسم يونس محمود
في إجابته على سؤال عن مدى قدرة السعودية على المنافسة على لقب كأس الخليج.
وعاد السبيعي ليسأل لاعب المنتخب العراقي
المحترف في صفوف النجمة السعودي علي عدنان عن مدى تأثير تصريحات يونس محمود
على وضع المنتخب العراقي
بعد خسارته أمام البحرين 2-0 يوم أمس، ليرد عليه علي عدنان بابتسامة جديدة، قائلا: "نحن كلاعبين لا يهمنا ما يحدث خارج الملعب وتصريحات يونس محمود
قد تكون مؤثرة عليك فقط".
وفي حديثه لعدد من وسائل الإعلام الخليجية والعراقية، أوضح علي عدنان قائلا: "نحن كلاعبي كرة قدم نحاول أن ندخل كل مباراة من أجل تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير العراقية، لكننا لم نكن جيدين في مباراة البحرين وجميع اللاعبين لا يشعرون بالرضا بسبب المستويات التي قدموها وصدقوني كل ما يحدث من تصريحات خارجية لا تؤثر علينا لأننا نركز فقط على لعب كرة القدم وبقية الأمور لا تهمنا".
علي عدنان: مستوى مباراة البحرين لن يتكرر مجددا
وأضاف: "مباراة البحرين لم تكن صعبة علينا فقط بل على المنتخب البحريني أيضا، الذي دخل المواجهة بتحفظ كبير جدا، الفريق العراقي
يتصاعد مستواه من مباراة لأخرى لكنه خسر مواجهة البحرين بسبب بعض الأخطاء وأعتقد أن الخسارة ليست نهاية الطريق وما زال أمامنا ثلاث نقاط بالإمكان تحقيقها في مباراة السعودية".
وتابع: "العراق عوّد جمهوره على الفوز والنتائج الإيجابية ومن الممكن أن تحدث المشكلات في بعض المباريات، خصوصا أن بطولة كأس الخليج تختلف عن التصفيات ومباراة واحدة من الممكن أن تكلفك الخروج من البطولة ونعد الجماهير بأن المستوى الذي قدمناه أمام البحرين لن يتكرر مجددا".
وسيواجه منتخب أسود الرافدين نظيره الأخضر السعودي في مباراة مثيرة مرتقبة بعد غد السبت على استاد جابر الأحمد الدولي في الجولة الثالثة من البطولة.
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