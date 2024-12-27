نيوز – رياضة



يستعد المنتخب لمباراة نارية تجمعه مع شقيقه السعودي، أمسية السبت 28 ديسمبر/ كانون الأول، على جابر الأحمد الدولي في الكويت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج .





ويحتاج المنتخب السعودي للتعادل فقط خلال مباراته المقبلة أمام العراق؛ من أجل حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي خليجي 26، بينما يبحث منتخب "أسود الرافدين" عن الفوز فقط حتى لا يودع العُرس الخليجي من الدور .



وبالنظر إلى تاريخ المواجهات السابقة بين المنتخبين الكبيرين، نجد أن المنتخب يملك أفضلية واضحة على السعودية، سواء في بطولات كأس الخليج، أو في كل المسابقات بشكل عام، وهذا ما نستعرضه لكم من خلال السطور التالية.



انتصارات عراقية "كاسحة" في كأس الخليج

التقى المنتخبان 9 مرات من قبل في بطولات كأس الخليج العربي، وكان الفوز من نصيب العراقيين في 6 مواجهات، فيما اكتفت السعودية بانتصارين فقط، وحضر التعادل مرة واحدة. وقبل الكلاسيكو الخليجي المُرتقب، يتصدر المنتخب البحريني المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وقد ضمن التأهل إلى الدور المقبل في خليجي 26، فيما يأتي "الصقور الخضر" بالمرتبة الثانية، بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي، ويتذيل اليمن جدول الترتيب من دون نقاط.ويحتاج المنتخب السعودي للتعادل فقط خلال مباراته المقبلة أمام العراق؛ من أجل حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي خليجي 26، بينما يبحث منتخب "أسود الرافدين" عن الفوز فقط حتى لا يودع العُرس الخليجي من الدور .وبالنظر إلى تاريخ المواجهات السابقة بين المنتخبين الكبيرين، نجد أن المنتخب يملك أفضلية واضحة على السعودية، سواء في بطولات كأس الخليج، أو في كل المسابقات بشكل عام، وهذا ما نستعرضه لكم من خلال السطور التالية.التقى المنتخبان 9 مرات من قبل في بطولات كأس الخليج العربي، وكان الفوز من نصيب العراقيين في 6 مواجهات، فيما اكتفت السعودية بانتصارين فقط، وحضر التعادل مرة واحدة.

وسجل المنتخب 21 هدفًا في شباك السعودية واستقبل 5 أهداف، وحقق العراقيون نتائج كبيرة أمام "الأخضر"، أبرزها الفوز بنتيجة 7-1 في نسخة عام 1976 بقطر، والانتصار برباعية نظيفة في كأس الخليج 1984 الذي أُقيم في عمان.



يتفوق تاريخيًا على المنتخب السعودي

بشكل عام، تفوق المنتخب على شقيقه السعودي 17 مرة، مقابل 10 انتصارات للأخضر، فيما انتهت 9 مواجهات بالتعادل بين الكبيرين، وسجل العراقيون 55 هدفًا واهتزت شباكهم 31 مرة.



ووفقًا لبيانات الموقع الرسمي للمنتخب السعودي، يُعد تيسير الجاسم أكثر لاعب سعودي واجه (10 مرات)، يليه الثنائي محمد عبد الجواد وأسامة هوساوي برصيد 9 مباريات لكل منهما.



ويُعتبر عبد الله الشيحان هداف منتخب السعودية خلال مواجهاته السابقة أمام العراق، برصيد هدفين، بالتساوي مع ناصر الشمراني، نواف العابد، ومحمد عبد الجواد.