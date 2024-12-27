ارسنال يضع عينه على احد نجوم الدوري الاسباني

وذكرت صحيفة "مترو" أن آرسنال يريد ضم نجم إشبيلية، الفرنسي لوسيان أجومي، البالغ من العمر 22 عاما.وأضافت "أجومي حظي بسمعة طيبة بفضل تمريراته ورؤيته المميزة ولياقته البدنية العالية".ويُفضل أجومي، الظهور كلاعب وسط دفاعي في خطة (4-3-3)، لكنه يستطيع أيضًا العمل كلاعب وسط تقليدي.خاض أجومي 6 مباريات مع منتخب للشباب، ولم يحصل بعد على أول استدعاء للمنتخب الأول، ولم يمض سوى 12 شهرًا في إشبيلية حتى الآن.ومع ذلك، قد يكون أجومي في طريقه للرحيل، مع سعي آرسنال للاستفادة من خدماته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.ومن العوامل التي قد تسهل المفاوضات المحتملة، هو أن أجومي لديه نفس الأعمال الذي يدير شئون نجم آرسنال، الفرنسي ويليام ساليبا.وانضم أجومي إلى إشبيلية قادمًا من إنتر ميلان، في شتاء 2024، على سبيل الإعارة، قبل أن يُحول الأندلسي، الصفقة إلى انتقال دائم في الصيف الماضي، حيث وقع اللاعب عقدًا يمتد حتى 2028.ودفع إشبيلية، أقل من 10 ملايين يورو لضم أجومي، لكن إنتر أدرج بندًا يحصل بموجبه على 50% من قيمة البيع المستقبلية، مما قد يؤثر على تقييم اللاعب.