"خليجي 26".. ساعات على انطلاق القمة الخليجية بين العراق والسعودية

ويحتاج المنتخب السعودي للتعادل على أقل تقدير لخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، في حين سيكون على حامل اللقب حتمية الفوز لمواصلة الدفاع عن اللقب.ويحتل "الأخضر" المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقا على "أسود الرافدين" بفارق الأهداف، بينما يقبع المنتخب اليمني في المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط.تقام القمة بين السعودية والعراق اليوم السبت 28 ديسمبر/كانون الحالي على جابر الأحمد الدولي، وتنطلق الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت والدوحة ومكة المكرمة.