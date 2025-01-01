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هل تسبب يونس محمود في إقصاء السعودية من خليجي 26؟

رياضة

2025-01-01 | 02:10
هل تسبب يونس محمود في إقصاء السعودية من خليجي 26؟
4,242 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

ودّع المنتخب السعودي منافسات كأس الخليج العربي في نسختها السادسة والعشرين، من بوابة الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام عُمان 1-2، في سقوط تحقق بعد أيام قليلة من أزمة حادة عاشها نجوم الأخضر مع الأسطورة العراقية يونس محمود.

ورغم معاناة المنتخب العماني الذي أكمل اللقاء منذ الدقيقة (34) بعشرة لاعبين، بعد طرد المنذر ربيع العلوي، فشل المنتخب السعودي في هز شباك منافسه، لينجح العمانيون في تسجيل هدفين عبر أرشد العلوي (74)، وعلي سليمان البوسعيدي (85)، فيما سجل محمد كنو الهدف السعودي الوحيد في الدقيقة (87)، وسط تلقي عبد الإله هوساوي بطاقة حمراء من الجانب السعودي في الدقيقة (90+10)، علمًا أن عبد الله الحمدان أحرز هدفًا للأخضر في الدقيقة (60) لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل.

وبعد هذا السقوط، شنت الجماهير السعودية هجومًا لاذعًا على اللاعبين، فيما عجز الفرنسي هيرفي رينارد عن تقديم الأعذار المنطقية لهذا الوداع المؤلم، وهو ما دفع البعض للقول إن الأسطورة العراقية يونس محمود كان بمثابة السبب الخفي في توديع الأخضر السعودي لمنافسات خليجي 26.

كيف تسبب يونس محمود في خروج المنتخب السعودي؟
بعد الفوز على العراق بنتيجة 3-1، وضمان التأهل إلى المربع الذهبي على حساب أسود الرافدين، خرج نجوم الأخضر السعودي عن تركيزهم الفني، من أجل الانخراط في صراع لفظي مع يونس محمود الذي سبق له السخرية من فرص السعودية وقدرتها على حصد لقب خليجي 26.
ولم يتردد عبد الإله المالكي في الرد على الأسطورة العراقية بالقول: "أقول ليونس محمود قفل فمك"، فيما تدخل علي البليهي بتصريحات نارية قال فيها: "إذا جيت تتكلم عن السعودية وقف على رجولك، ما عرفناك إلا يوم جيت الدوري السعودي".

أما سالم الدوسري فعلق بالقول: "تصريح يونس ولا أثر فينا 1%"، أما عبد الله الحمدان فاحتفل بعد تسجيل ثنائية بالمرمى العراقي، بطريقة صادمة حينما طالب يونس محمود عبر الكاميرات بالصمت والسكوت وعدم الحديث عن السعودية من جديد.

الملفت للأمر، أن هيرفي رينارد لم يحرك ساكنًا من أجل إبعاد لاعبيه عن الخروج من أجواء البطولة، والدخول في صراع لفظي مع يونس محمود، بل انضم إليهم بتصريح قال فيه: "التصريحات التي أطلقت قبل مباراة العراق جعلتنا أقوى" في إشارة إلى ما بدر من يونس محمود بشكل مثير للجدل.

كيف أخطأ المنتخب السعودي في التعامل مع أزمة يونس محمود؟
ربما كان الأسطورة العراقية أكثر ذكاءً من الجهاز الفني في المنتخب السعودي، فرغم السقطة الشهيرة التي قام بها بعد الضحك كرد فعل على فرص "الأخضر" في حصد لقب خليجي 26، إلا أنه لم ينجر لصراع من التصريحات، واعترف أنه كان السبب في خروج المنتخب العراقي بعد إشعاله أزمة من لا شيء.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث علق يونس على خسارة المنتخب السعودي أمام عمان، بكلمات عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" قال فيها: "هارد لك للمنتخب السعودي وحظ أوفر للاعبيه في البطولات القادمة، مبارك للمنتخب العماني المجتهد".

باختصار علمتنا كرة القدم، أن المنتخبات والأندية التي تدخل في صراعات جانبية تخسر الكثير من تركيزها، وتكون النتائج وخيمة، تمامًا كما حدث مع منتخب ألمانيا في مونديال قطر 2022، حيث ودع المنافسات من الدور الأول بطريقة دراماتيكية، فهل كان يونس محمود السبب في خسارة السعودية فرص المنافسة على لقب خليجي 26؟
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يونس محمود

إقصاء السعودية من خليجي 26؟

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