تصرف القوة الجوية يؤزم وضع الحارس محمد حسن.. ما القصة؟

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حضر حسن (22 عامًا) في قائمة المنتخب ضمن بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، حيث كانت هذه المرة الأولى التي يشارك فيها مع المنتخب، بعد إتمامه إجراءات إصدار أوراقه الرسمية العراقية.وعاد الحارس محمد حسن مع وفد المنتخب إلى بغداد، بعد انتهاء مشاركة أسود الرافدين في كأس الخليج، حيث دخل في مفاوضات رسمية مع نادي القوة العراقي، تمهيدًا للانتقال إلى صفوفه خلال الانتقالات الشتوية. وكان هناك مسبق بين الحارس وإدارة النادي قبل انطلاق البطولة.لكن صفقة انتقال محمد حسن إلى القوة لم تكتمل بنجاح، حيث أخبره مدرب حراس المرمى في النادي بعدم قناعته بمستواه الفني، ومنحه مهلة لبضعة أيام لإجراء مزيد من الاختبارات. إلا أن الحارس رفض هذا العرض، ما أدى إلى تعثر الصفقة، وهو ما شكل خيبة أمل كبيرة له، خاصة أنه كان يتطلع للانضمام إلى الفريق في دوري نجوم هذا الموسم، بحسبوتصرف القوة مع الحارس محمد حسن أكمل الشهر السيئ للحارس، حيث لم يحظ حسن بفرصة اللعب مع الفريق في كأس الخليج، واليوم تعثرت صفقته مع القوة الجوية، بالتالي هو في حالة نفسية غير جيدة إطلاقًا، على الرغم من أن المقربين منه يحاولون مواساته ودفعه لعدم اليأس، خصوصًا وإن هناك مجموعة عروض أخرى من أندية عراقية ترغب في ضم الحارس خلال الأيام القليلة المقبلة.وفي هذا الموسم، لعب حسن 14 مباراة في دوري الدرجة الثانية الدنماركي، إذ تمكن من المحافظة على نظافة شباكه في 3 مباريات.