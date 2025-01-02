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تصرف القوة الجوية يؤزم وضع الحارس محمد حسن.. ما القصة؟

رياضة

2025-01-02 | 03:36
تصرف القوة الجوية يؤزم وضع الحارس محمد حسن.. ما القصة؟
1,010 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يعيش حارس مرمى المنتخب العراقي المحترف في صفوف إيشوج الدنماركي محمد حسن فترة صعبة، فيما زاد تصرف القوة الجوية الوضع تأزمًا، رغم تطلعاته وآماله في تحسين وضعه.

حضر حسن (22 عامًا) في قائمة المنتخب العراقي ضمن بطولة كأس الخليج "خليجي 26" في الكويت، حيث كانت هذه المرة الأولى التي يشارك فيها مع المنتخب، بعد إتمامه إجراءات إصدار أوراقه الرسمية العراقية.

وعاد الحارس محمد حسن مع وفد المنتخب العراقي إلى بغداد، بعد انتهاء مشاركة أسود الرافدين في كأس الخليج، حيث دخل في مفاوضات رسمية مع نادي القوة الجوية العراقي، تمهيدًا للانتقال إلى صفوفه خلال الانتقالات الشتوية. وكان هناك اتفاق مسبق بين الحارس وإدارة النادي قبل انطلاق البطولة.

لكن صفقة انتقال محمد حسن إلى القوة الجوية لم تكتمل بنجاح، حيث أخبره مدرب حراس المرمى في النادي بعدم قناعته بمستواه الفني، ومنحه مهلة لبضعة أيام لإجراء مزيد من الاختبارات. إلا أن الحارس رفض هذا العرض، ما أدى إلى تعثر الصفقة، وهو ما شكل خيبة أمل كبيرة له، خاصة أنه كان يتطلع للانضمام إلى الفريق في دوري نجوم العراق هذا الموسم، بحسب winwin.

تصرف القوة الجوية يؤزم وضع الحارس محمد حسن
وتصرف القوة الجوية مع الحارس محمد حسن أكمل الشهر السيئ للحارس، حيث لم يحظ حسن بفرصة اللعب مع الفريق العراقي في كأس الخليج، واليوم تعثرت صفقته مع القوة الجوية، بالتالي هو في حالة نفسية غير جيدة إطلاقًا، على الرغم من أن المقربين منه يحاولون مواساته ودفعه لعدم اليأس، خصوصًا وإن هناك مجموعة عروض أخرى من أندية عراقية ترغب في ضم الحارس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي هذا الموسم، لعب حسن 14 مباراة في دوري الدرجة الثانية الدنماركي، إذ تمكن من المحافظة على نظافة شباكه في 3 مباريات.
 
وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أنجز كافة الوثائق الرسمية لحارس المرمى محمد حسن، وأصدر له جواز سفر عراقيًّا في 28 مايو/ أيار 2024، لكن اللاعب لم يمثل العراق منذ ذلك الوقت، وكان من المتوقع أن يشارك في أولمبياد باريس 2024، لكن ذلك لم يحدث.

كما كان الحارس الشاب مرشحًا لتمثيل العراق في كأس آسيا 2023 في قطر، إلا أن تأخر الحصول على الجنسية حال دون انضمامه لمنتخب أسود الرافدين.

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تصرف القوة الجوية

يؤزم وضع الحارس محمد حسن

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