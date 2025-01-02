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أنشيلوتي يفسر سبب تراجع نتائج برشلونة

رياضة

2025-01-02 | 09:00
أنشيلوتي يفسر سبب تراجع نتائج برشلونة
291 مشاهدة

فسّر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، سر تراجع النتائج الذي يعاني منه الغريم الأزلي برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وبعد تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أهدر برشلونة 16 نقطة كاملة في غضون شهرين، ليتراجع إلى المركز الثالث خلف أتلتيكو مدريد وريال مدريد تباعا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي السابق للقاء ريال مدريد وفالنسيا، الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بالنسبة لتراجع برشلونة فلم يتوقع أحد ذلك، لكني اعتقد أن مستوى القدرة التنافسية في الدوري الإسباني يقلل عدد النقاط التي تحتاجها لتحقيق اللقب".

وأضاف بقوله "إن هذا يخلق المزيد من حالة عدم اليقين ويمكنني القول إن 90 نقطة ستكون مطلوبة لتحقيق الفوز".

وشدد مدرب ريال مدريد على أن "ما حدث لنا في نوفمبر جرى لبرشلونة في ديسمبر/ كانون الأول، يمر الفريق بحالة ركود ثم بعدها يصبح أكثر قدرة على المنافسة".

ومثلما عانى برشلونة من تراجع نتائج في آخر شهرين، فإن ريال مدريد تعرض خلال نوفمبر لنتائج كارثية لكن قارياً بالخسارة 1-3 أمام ميلان الإيطالي و0-2 ضد ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ويرى أنشيلوتي أن "برشلونة وأتلتيكو مدريد لديهما نفس الفرص للمنافسة على لقب الدوري الإسباني".

وعن فشل برشلونة في تسجيل نجمه داني أولمو، عقّب بقوله: "لا أعرف تفاصيل المسألة، في النهاية أنا أكن احترامي لجميع الأندية والمؤسسات والقوانين، ومن ثم لا يمكنني الإجابة".

وحاولت إدارة نادي برشلونة أكثر من مرة تسجيل داني أولمو لكنها فشلت في الوصول للهدف في مناسبتين بعد فشل العملاق الكتالوني في تسوية أوضاعه المالية وفق قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري الإسباني "لا ليغا".

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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