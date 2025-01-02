أنشيلوتي يفسر سبب تراجع نتائج برشلونة

وبعد تصدره جدول ترتيب بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أهدر برشلونة 16 نقطة كاملة في غضون شهرين، ليتراجع إلى المركز الثالث خلف أتلتيكو وريال تباعا.وقال أنشيلوتي في الصحفي السابق للقاء وفالنسيا، الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بالنسبة لتراجع برشلونة فلم يتوقع أحد ذلك، لكني اعتقد أن مستوى القدرة التنافسية في يقلل عدد النقاط التي تحتاجها لتحقيق اللقب".وأضاف بقوله "إن هذا يخلق المزيد من حالة عدم اليقين ويمكنني القول إن 90 نقطة ستكون مطلوبة لتحقيق الفوز".وشدد مدرب على أن "ما حدث لنا في جرى لبرشلونة في ديسمبر/ كانون الأول، يمر بحالة ركود ثم يصبح أكثر قدرة على المنافسة".ومثلما عانى برشلونة من تراجع نتائج في آخر شهرين، فإن تعرض خلال لنتائج كارثية لكن قارياً بالخسارة 1-3 أمام ميلان الإيطالي و0-2 ضد ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.ويرى أنشيلوتي أن "برشلونة وأتلتيكو لديهما نفس الفرص للمنافسة على لقب الدوري الإسباني".وعن فشل برشلونة في تسجيل نجمه داني أولمو، عقّب بقوله: "لا أعرف تفاصيل المسألة، في النهاية أنا أكن احترامي لجميع الأندية والمؤسسات والقوانين، ومن ثم لا يمكنني الإجابة".وحاولت إدارة نادي برشلونة أكثر من مرة تسجيل داني أولمو لكنها فشلت في الوصول للهدف في مناسبتين بعد فشل العملاق الكتالوني في تسوية أوضاعه المالية وفق قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة "لا ليغا".