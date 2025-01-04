فينيسيوس مهدد بعقوبة كبيرة.. هل سيغيب عن كأس السوبر الإسباني؟

وتلقى "فيني" بطاقة حمراء في (79) من اللقاء، إثر تعديه على المقدوني ستول ديمتريفسكي حارس مرمى نادي فالنسيا، حيث عاد حكم المباراة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وقرر طرد الدولي البرازيلي.وكشفت صحيفة "Mundo deportivo" الكتالونية أن فينيسوس مهدد بالايقاف لمدة 4 مباريات كاملة، بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة ريال مدريد أمام مضيفه فالنسيا في "ميستايا"، إثر تعديه على الحارس ديمتريفسكي.وأشار ذاته إلى أن النجم البرازيلي قد يتعرض للإيقاف لهذا العدد من المباريات، وفقًا للمادة 103 من لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والتي تقول إنه يتم إيقاف أي لاعب ما بين 4 إلى 12 مباراة في حال اعتداء لاعب على لاعب آخر بشكل آخر، موضحًا بأن تسليط هذه العقوبة على "فيني" متوقف على التقرير الذي سيرفعه حكم المباراة سوتو غرادو.وفي حال إيقافه لمدة 4 مباريات كاملة، فإن "فيني" سيغيب عن مباراة ريال مدريد أمام كلوب ديبورتيفو مينيرا في الدور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، والتي ستقام، يوم 6 يناير/ كانون الثاني المقبل، بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني بأكمله، والمنتظر أن تستضيفه المملكة العربية السعودية.وقد يغيب الدولي البرازيلي عن مباراتين في السوبر الإسباني الذي سيقام ما بين 8 و12 يناير في السعودية، إذا ما تأهل في النصف النهائي الذي سيخوضه ريال مدريد أمام ريال مايوركا، وشارك في المباراة النهائية يوم 12، بالإضافة إلى مباراة أخرى في الدوري الإسباني.واعتذر فينيسيوس عن الطرد التي تعرض له في مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا، وشكر فريقه على تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة من المواجهة، حيث نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، كتب فيها: "أعتذر، وشكرًا للفريق".ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يطرد فيها الدولي البرازيلي أمام فالنسيا في "ميستايا"، بل سبق له أن تعرض لنفس الشيء عام 2023، وكثيرًا ما يتلقى اللاعب مضايقات في هذا الملعب من مشجعي "الخفافيش".ورغم تضامنه مع ضحايا إعصار "دانا" الذي ضرب مؤخرًا مقاطعة فالنسيا، إلا أن النجم البرازيلي تعرض للسخرية قبل مباراة أمس، حيث رفع مشجعو "الخفافيش" لافتة كتبوا عليها: "فينيسيوس صاحب الكرة الشاطئية"، بدلًا من الذهبية.يذكر أن "فيني" خاض 21 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم ضمن جميع البطولات، وتمكن من تسجيل 13 هدفًا، وتقديم 9 تمريرات حاسمة لزملائه، وفقًا لبيانات ومعطيات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.