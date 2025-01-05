3 أسباب وراء تألق اللاعب العراقي مهند علي "ميمي"

نيوز – رياضة



يقدم لاعب المنتخب ونادي مهند علي "ميمي"، واحدة من أفضل فتراته بعد كبوة لازمته لفترة طويلة. وعلى الرغم من تسجيله لهدف في كأس الخليج "خليجي 26" بالكويت وكان في مرمى المنتخب السعودي، إلا أن ميمي كان أحد أفضل لاعبي أسود الرافدين في البطولة، وفقا للأرقام التي حصدها بفضل تحركاته وتمرير وتمهيد الكرات لزملائه في الملعب.







أبرز 3 أسباب وراء تألق ميمي مع المنتخب ونادي الشرطة:



مهند علي وصدمة البحرين

على الرغم من مشاركته كلاعب احتياطي في مباراة والبحرين في خليجي 26، إلا أن مهند علي "ميمي" كان من اللاعبين الذين تحلوا بالمسؤولية وتحدثوا لوسائل الإعلام بعد الخسارة 2-0.



ميمي وعند سؤاله عن سبب تراجع مستواه بدا خجولا في تصريحاته وكأنه هو من يتحمل الهزيمة، بالرغم من أن اللاعب لم يلعب سوى لدقائق معدودة، حيث كانت الخسارة من البحرين السر وراء بدء انتفاضة ميمي، حين سأله أحد الصحفيين إن كان يعاني من مرض أو أزمة تمنعه من تقديم مستويات كبيرة، ليجيب ميمي ويعد الجميع بأنه سيكون مختلفا في المباريات القادمة.



مباراة السعودية

بعد مباراة البحرين وفي الوحدة التدريبية الأولى للمنتخب استعدادا لمواجهة السعودية، ظهر مهند علي بشكل مختلف في التدريبات وأبهر المدرب الإسباني خيسوس كاساس. ويحظى ميمي، بإشادة كبيرة من قبل الشارع الرياضي والجماهير العراقية عامة، بسبب المستويات التي يقدمها مع فريقه في دوري نجوم العراق، حيث تمكن مؤخرا من تسجيل 3 أهداف في مباراة وأربيل التي انتهت 4-1 للقيثارة الخضراء يوم أمس السبت.على الرغم من مشاركته كلاعب احتياطي في مباراة والبحرين في خليجي 26، إلا أن مهند علي "ميمي" كان من اللاعبين الذين تحلوا بالمسؤولية وتحدثوا لوسائل الإعلام بعد الخسارة 2-0.ميمي وعند سؤاله عن سبب تراجع مستواه بدا خجولا في تصريحاته وكأنه هو من يتحمل الهزيمة، بالرغم من أن اللاعب لم يلعب سوى لدقائق معدودة، حيث كانت الخسارة من البحرين السر وراء بدء انتفاضة ميمي، حين سأله أحد الصحفيين إن كان يعاني من مرض أو أزمة تمنعه من تقديم مستويات كبيرة، ليجيب ميمي ويعد الجميع بأنه سيكون مختلفا في المباريات القادمة.بعد مباراة البحرين وفي الوحدة التدريبية الأولى للمنتخب استعدادا لمواجهة السعودية، ظهر مهند علي بشكل مختلف في التدريبات وأبهر المدرب الإسباني خيسوس كاساس.