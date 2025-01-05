3 أسباب وراء تألق اللاعب العراقي مهند علي "ميمي"

ويحظى ميمي، بإشادة كبيرة من قبل الشارع الرياضي العراقي
والجماهير العراقية عامة، بسبب المستويات التي يقدمها مع فريقه الشرطة
في دوري نجوم العراق، حيث تمكن مؤخرا من تسجيل 3 أهداف في مباراة الشرطة
وأربيل التي انتهت 4-1 للقيثارة الخضراء يوم أمس السبت.
أبرز 3 أسباب وراء تألق ميمي مع المنتخب العراقي ونادي الشرطة:
مهند علي وصدمة البحرين
على الرغم من مشاركته كلاعب احتياطي في مباراة العراق
والبحرين في خليجي 26، إلا أن مهند علي "ميمي" كان من اللاعبين الذين تحلوا بالمسؤولية وتحدثوا لوسائل الإعلام بعد الخسارة 2-0.
ميمي وعند سؤاله عن سبب تراجع مستواه بدا خجولا في تصريحاته وكأنه هو من يتحمل الهزيمة، بالرغم من أن اللاعب لم يلعب سوى لدقائق معدودة، حيث كانت الخسارة من البحرين السر وراء بدء انتفاضة ميمي، حين سأله أحد الصحفيين إن كان يعاني من مرض أو أزمة تمنعه من تقديم مستويات كبيرة، ليجيب ميمي ويعد الجميع بأنه سيكون مختلفا في المباريات القادمة.
مباراة السعودية
بعد مباراة البحرين وفي الوحدة التدريبية الأولى للمنتخب العراقي
استعدادا لمواجهة السعودية، ظهر مهند علي بشكل مختلف في التدريبات وأبهر المدرب الإسباني خيسوس كاساس.
كاساس ونظرا للمستويات التي قدمها في التدريبات، قرر إشراك ميمي ليكون لاعبا أساسيا في مباراة السعودية وبالفعل، المهاجم العراقي
لم يخيب الظن وأزعج دفاعات السعودية وتمكن من تسجيل هدف العراق
الوحيد في المباراة بعد فاصل مهاري تخطى به المدافع علي البليهي، ليكون ذلك بمثابة الإعلان عن عودة ميمي رسميا.
حضن البيت
ميمي وبعد عودته مع وفد المنتخب العراقي
إلى بغداد وفور التحاقه بفريقه الشرطة، لاقى ترحيبا كبيرا من قبل الجهاز الفني الذي أشاد بمستوياته، فضلا عن دعم جماهير القيثارة الخضراء له.
ميمي (24 عاما) قرر أن ينتفض في دوري نجوم العراق
أيضا في خطوة لتأكيد صحوته وعودته إلى مستواه المعهود، وسجل ثلاثية مميزة لفريقه قادته إلى فوز سهل على فريق صعب مثل أربيل، ليضع الشرطة
في وصافة جدول ترتيب دورين جوم العراق
برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر القوة الجوية.
ويحتل مهند علي "ميمي" حاليا، صدارة هدافي دوري نجوم العراق
برصيد 8 أهداف بعد مرور 12 جولة على انطلاق المسابقة.
المصدر: winwin.