تصرفات يونس محمود في "خليجي 26" تحت المجهر في العراق.. ما القصة؟

وخرج بتصريحات إعلامية جريئة، انتقد فيها آلية العمل في الاتحاد لكرة القدم، إذ ربط محللون هذه التصريحات بخروج منتخب من الدور الأول، بسبب انعكاسها على وضع أسود الرافدين والجانب النفسي للاعبين.وقال نجم الكرة العراقية السابق حارس محمد: "نائب رئيس الاتحاد لكرة القدم يونس محمود، يتوجب عليه الابتعاد عن الظهور الإعلامي في الفترة المقبلة من أجل مصلحة المنتخب العراقي، لأن ربما لم يدرك مدى خطورة وتعقيد التصريحات التي يدلي بها ومدى انعكاسها على وضع وخصوصا اللاعبين الذين ينظرون إليه كقدوة ونجم قاد للتتويج بكأس آسيا".وأضاف: "أطالب يونس محمود، بالدخول في دورة إدارية، بعد الهفوات التي وقع بها في خليجي 26، النجم السابق يجب أن ينظر إلى نفسه وكيف صرح وتحدث ومن ثم سيتعلم من الدرس وأنا متأكد من هذا الأمر، اليوم مقبل على تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لذلك على الجميع أن يتحلى بالمسؤولية وعلى وجه التحديد يونس الذي سيكون تحت المجهر وتحت الضغط".وبين قائلا: "المنتخب يحتاج إلى خبير نفسي يقرب بين اللاعبين المحليين والمحترفين، للأسف ورغم التأكيدات عن طيب العلاقة بينهم لكن هناك دلائل تشير إلى أن المحترفين يجلسون بمفردهم ويتعاملون فيما بينهم فقط دون الاختلاط ببقية اللاعبين المحليين في المنتخب العراقي، على الجميع أن يعلم بأنهم يمثلون فقط ولا فرق بين محلي ومغترب أو محترف، وجزء من هذه المسؤولية ستكون ملقاة على المدرب الإسباني خيسوس كاساس".وتابع: "حكيم شاكر طرد أحمد ياسين بسبب طول شعره في خليجي 21 بدولة البحرين وتمكنت من حل الموضوع بعد حديثي مع اللاعب، أعتقد أن هذه الأمور يجب أن تحل فورا وعلى الاتحاد أن يتابع كل صغيرة وكبيرة لأفراد بعثته في أي بطولة يشارك فيها حتى تكون الأمور تحت سيطرته ولا يكون هدفا سهلا للمنافسين".ويسعى المنتخب إلى تحقيق نتيجتين إيجابيتين أمام الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في 20 و25 مارس/ آذار المقبل.