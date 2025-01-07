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مواجهات حاسمة لبرشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

رياضة

2025-01-07 | 06:47
مواجهات حاسمة لبرشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني
653 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
تنطلق منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، غدا الأربعاء، حيث تتنافس 4 فرق على لقب البطولة التي تقام في السعودية للمرة الخامسة.

ويلتقي غدا الأربعاء برشلونة مع أتلتيك بيلباو في مباراة الدور قبل النهائي الأولى، فيما تقام المباراة الثانية بعد غد الخميس، حينما يلتقي ريال مدريد مع ريال مايوركا.
 
ويشارك بيلباو في البطولة بصفته بطلا لكأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، بينما يخوض برشلونة المسابقة بعد حصوله على وصافة بطولة الدوري.
 
ويلعب ريال مدريد في السوبر الإسباني بعد تتويجه بلقب الدوري في الموسم الماضي، ويشارك مايوركا في البطولة، عقب حلوله وصيفا بكأس الملك.
 
وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية غدا لملعب مدينة الملك عبد الله (الجوهرة المشعة)، لمتابعة لقاء برشلونة وبيلباو، حيث يسعى الطرفان للفوز بالمباراة والتأهل للمباراة النهائية.
 
ويهدف بيلباو خلال مشاركته في هذه البطولة للفوز بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة له، والثانية بنظام الأربعة فرق بعد أن توج باللقب في عام 2021.
 
ويدخل بيلباو، بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي، مباراة الدور قبل النهائي، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث تجنب الهزيمة في آخر 15 مباراة رسمية، بما في ذلك 6 انتصارات و4 تعادلات في 10 مباريات بالدوري، ما تركه في المركز الرابع بفارق نقطتين فقط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.
 
ويرغب بيلباو في محو الصورة غير الجيدة التي ظهر بها في آخر مبارياته، حيث بذل جهدا كبيرا في أول مباراة له في دفاعه عن لقب كأس الملك ضد لوجو، من الدرجة الرابعة، حيث فاز بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيا طوال 120 دقيقة.
 
كما يرغب بيلباو في الثأر من هزيمته 1-2 أمام برشلونة في مباراة الفريقين بالدور الأول للدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.
 
في المقابل، يدخل برشلونة المباراة منتشيا بفوزه في مباراة دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا على فريق بارباسترو 4-0.
 
وشعر برشلونة بالارتياح بعد تجنب أي هفوات في مباراة كأس الملك، خصوصا أنه أنهى فترة التوقف الشتوي وهو في حالة سيئة بالدوري الإسباني، حيث فاز في مباراة واحدة فقط من آخر 7 مباريات بالمسابقة عام 2024 (تعادل في 2، وخسر في 4)، وهو تباين كبير مقارنة ببداية الموسم، التي شهدت 11 فوزا في 12 مباراة بالدوري.
 
ونتيجة لهذا التراجع في الأداء، تراجع فريق المدرب هانز فليك للمركز الثالث بجدول الدوري، بفارق 3 نقاط خلف أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد (المتصدر).
 
ويأمل برشلونة في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، والثانية له منذ إقامة البطولة بأربع فرق، ليستعيد توازنه قبل مواجهة خيتافي يوم 18 كانون الثاني بالدوري الإسباني.
 
وفي مباراة الدور قبل النهائي الثانية، يتطلع ريال مدريد للتأهل للمباراة النهائية عندما يواجه فريق ريال مايوركا.
يدخل الريال المباراة بعدما قدم عروضا رائعة في الفترة الأخيرة، حيث حقق 4 انتصارات وتعادل في آخر 5 مباريات، كما أنه سيكون منتشيا بعدما فاز على فالنسيا 2-1 الجمعة الماضي، في مباراة مؤجلة من الدوري، وهو ما مهد له التربع على صدارة الليجا، كما حقق انتصارا كبيرا على ديبورتيفا مينيرا 5-0 في كأس ملك إسبانيا.
 
ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي كيليان مبابي مباراة مايوركا بعدما شارك من على مقاعد البدلاء أمام ديبورتيفا مينيرا ، كما ينتظر أن يبقي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، على النجم التركي الشاب أردا جولر، في التشكيل الأساسي بعدما سجل هدفين أمام مينيرا.
 
في المقابل، يدخل مايوركا، وصيف كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، المباراة في محاولة لاستعادة الثقة بعد الخسارة الثقيلة أمام بونتيفيدرا، الناشط بالدرجة الرابعة، بثلاثية نظيفة في كأس ملك إسبانيا.
 
وعلى الرغم من إنهاء عام 2024 بفوزين متتاليين في الدوري الإسباني، فإن مايوركا لم يكن بإمكانه مواجهة تحد أصعب من مواجهة الريال، كما أن الفريق بقيادة مدربه خافيير أراساتي، أظهر بعض المشاكل الممتدة خارج ملعبه (سون موكس)، حيث خسر الفريق 4 من آخر 6 مباريات خارج ملعبهم في جميع المسابقات.
 
ورغم تعادل مايوركا مع الريال 1-1 في آب الماضي، فإنه حقق فوزا واحدا على متصدر الدوري الإسباني الحالي منذ تشرين الأول 2019.
 
ويفتقد مايوركا لجهود سامو كوستا، الذي يعاني من إصابة في عضلة الساق، أما بالنسبة لمانو مورلانيس، لاعب فياريال السابق، الذي غاب عن مباراة خيتافي في 21 كانون الأول الماضي بسبب الإيقاف، فإنه سيعود إلى تشكيل مايوركا في هذه المباراة.

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