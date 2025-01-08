11 شرطًا لتأهل المنتخب العراقي إلى كأس العالم 2026

نيوز – رياضة



وضع لاعب منتخب السابق حارس محمد 11 شرطًا لتأهل منتخب بلاده إلى منافسات كأس العالم 2026، المقررة في ضيافة كل من وكندا والمكسيك.





وقال محمد، إن هناك 11 شرطًا يتوجب على الاتحاد لكرة القدم تطبيقها، وعلى وجه التحديد الكابتن عدنان درجال، كونه الشخص الأقرب للمدرب خيسوس كاساس وبقية المستشارين الفنيين وأيضًا أعضاء الاتحاد، بهدف التأهل إلى كأس العالم 2026".



وأضاف: "الشرط الأول يكمن في إبعاد رئيس الاتحاد يونس عن الإشراف على المنتخب، وإيجاد شخص أكثر هدوءًا، لأن يتسبب بتصريحات تحفّز المنتخبات الأخرى، وأيضًا أخطاؤه أصبحت كثيرة خلال السنوات التي عمل فيها كعضو اتحادي، ويجب عدم السماح له بالتصريحات في وسائل الإعلام، وهو عضو في الاتحاد وعليه أن يختار أحدهما".



وأضاف لاعب "أسود الرافدين" السابق: "الشرط الثاني يكمن في ضرورة أن يكون هناك ناطق رسمي يتحدث باسم الاتحاد فقط، ولا يحق لأي عضو التصريح في البطولات، خوفًا من إيجاد ثغرة في تصريحه، وتكون مؤثرة في نتائج المنتخب في التصفيات، أما الشرط الثالث فيكمن في تقليل عدد أعضاء الاتحاد في السفر مع المنتخب إلى عضو واحد أو اثنين فقط".



وتابع: "الشرط الرابع لتأهل إلى المونديال، يتعلق بإبعاد مترجم المنتخب، المصري محمد عبد الحافظ أو تحذيره بعدم نقل السلبيات من الإعلام إلى المدرب كاساس، وحذف صفحته في مواقع التواصل، أما الشرط الخامس، فهو يتعلق بجلب خبير نفسي رياضي لتآلف وربط المغتربين والمحليين بأواصر المحبة بدلًا من هذا التفكك، وسادسًا يتوجب الاستعانة بمدرب خبير ميداني كبير في السن والآخر شاب، لمتابعة المنتخب كمستشارين فنيين للاتحاد وليس للمدرب كاساس". وسيسعى إلى إكمال مشواره الناجح حتى الآن في تصفيات كأس العالم، حيث يحتل وصافة المجموعة الثانية في التصفيات برصيد 11 نقطة، متفوقًا على صاحب المركز الثالث المنتخب الأردني بفارق نقطتين، ومتخلفًا عن المتصدر الكوري الجنوبي بفارق ثلاث نقاط.وقال محمد، إن هناك 11 شرطًا يتوجب على الاتحاد لكرة القدم تطبيقها، وعلى وجه التحديد الكابتن عدنان درجال، كونه الشخص الأقرب للمدرب خيسوس كاساس وبقية المستشارين الفنيين وأيضًا أعضاء الاتحاد، بهدف التأهل إلى كأس العالم 2026".وأضاف: "الشرط الأول يكمن في إبعاد رئيس الاتحاد يونس عن الإشراف على المنتخب، وإيجاد شخص أكثر هدوءًا، لأن يتسبب بتصريحات تحفّز المنتخبات الأخرى، وأيضًا أخطاؤه أصبحت كثيرة خلال السنوات التي عمل فيها كعضو اتحادي، ويجب عدم السماح له بالتصريحات في وسائل الإعلام، وهو عضو في الاتحاد وعليه أن يختار أحدهما".وأضاف لاعب "أسود الرافدين" السابق: "الشرط الثاني يكمن في ضرورة أن يكون هناك ناطق رسمي يتحدث باسم الاتحاد فقط، ولا يحق لأي عضو التصريح في البطولات، خوفًا من إيجاد ثغرة في تصريحه، وتكون مؤثرة في نتائج المنتخب في التصفيات، أما الشرط الثالث فيكمن في تقليل عدد أعضاء الاتحاد في السفر مع المنتخب إلى عضو واحد أو اثنين فقط".وتابع: "الشرط الرابع لتأهل إلى المونديال، يتعلق بإبعاد مترجم المنتخب، المصري محمد عبد الحافظ أو تحذيره بعدم نقل السلبيات من الإعلام إلى المدرب كاساس، وحذف صفحته في مواقع التواصل، أما الشرط الخامس، فهو يتعلق بجلب خبير نفسي رياضي لتآلف وربط المغتربين والمحليين بأواصر المحبة بدلًا من هذا التفكك، وسادسًا يتوجب الاستعانة بمدرب خبير ميداني كبير في السن والآخر شاب، لمتابعة المنتخب كمستشارين فنيين للاتحاد وليس للمدرب كاساس".