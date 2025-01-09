ممتعض من تصرفات المدرب فان بيرسي.. ماذا يجري للاعب دانيلو السعد؟

وانتقل السعد
إلى صفوف فريق هيرنيفين الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من فريق ساندفيورد النرويجي، إذ تبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب مليون يورو.
واللاعب لم يخف للمقربين منه، عدم راحته في تجربته مع هيرنيفين الهولندي، خصوصًا أن اللاعب لا يحظى كثيرًا بثقة المدرب روبن فان بيرسي، الذي يجلسه على دكة البدلاء في مباريات كثيرة ولا يعتمد عليه كثيرًا مع الفريق، على الرغم من إن السعد
كان يحظى بثقة المدرب في بداية مشواره
مع هيرنيفين في الصيف الماضي.
كما ان السعد
سبق أن أبلغ وكيل أعماله بالبحث له عن فريق جديد من خلال تسويقه في الدوريات الأوروبية، لأنه لا يريد أن يستمر على هذا الحال ولا يريد إضاعة موسم كامل من عمره وهو حبيس الدكة وبالفعل حصل السعد
على عرض للاحتراف في صفوف أيك السويدي
الذي ينشط في الدوري السويدي
الممتاز الذي قدم عرضًا رسميًا بالإعارة مع إمكانية الشراء في الصيف المقبل.
نجم منتخب العراق ممتعض من تصرفات فان بيرسي
ونجم منتخب العراق
دانيلو السعد
منفتح بشدة على فكرة الانتقال إلى صفوف أيك السويدي
ويرى بأن هذا الفريق سيكون بوابة لتألقه في ملاعب أوروبا وهو حاليا يضع اللمسات النهائية على الاتفاق على العقد ويتطلع لتمثيل الفريق السويدي
سريعًا في الأيام القليلة المقبلة
والسعد لا يريد الاستمرار باللعب تحت قيادة المدرب فان بيرسي الذي سبق أن حرمه من تمثيل المنتخب العراقي في مباراتي الأردن وعمان في الجولتين الخامسة والسادسة من في تصفيات المونديال، لم يوافق على تفريغه للمشاركة مع الفريق العراقي في كأس الخليج.
كما ان السعد
ممتعض من تصرفات المدرب فان بيرسي وما فعله أيضًا مع مواطنه حسين علي حين أخرجه من قائمة الفريق بسبب إصرار اللاعب على المشاركة في أولمبياد باريس 2024 في يوليو/ تموز الماضي، حيث يبحث علي أيضًا عن فريق جديد للانتقال إليه في الانتقالات الشتوية الحالية، بحسب winwin.
ويمتد عقد السعد
(25 عامًا) مع هيرنيفين حتى 30 يونيو/ حزيران 2028، حيث تعاقد معه ناديه الهولندي مقابل 750 ألف يورو.