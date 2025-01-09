ممتعض من تصرفات المدرب فان بيرسي.. ماذا يجري للاعب دانيلو السعد؟

وانتقل إلى صفوف فريق هيرنيفين الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من فريق ساندفيورد النرويجي، إذ تبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب مليون يورو.واللاعب لم يخف للمقربين منه، عدم راحته في تجربته مع هيرنيفين الهولندي، خصوصًا أن اللاعب لا يحظى كثيرًا بثقة المدرب روبن فان بيرسي، الذي يجلسه على دكة البدلاء في مباريات كثيرة ولا يعتمد عليه كثيرًا مع الفريق، على الرغم من إن كان يحظى بثقة المدرب في بداية مع هيرنيفين في الصيف الماضي.كما ان سبق أن أبلغ وكيل أعماله بالبحث له عن فريق جديد من خلال تسويقه في الدوريات الأوروبية، لأنه لا يريد أن يستمر على هذا الحال ولا يريد إضاعة موسم كامل من عمره وهو حبيس الدكة وبالفعل حصل على عرض للاحتراف في صفوف أيك الذي ينشط في الدوري الممتاز الذي قدم عرضًا رسميًا بالإعارة مع إمكانية الشراء في الصيف المقبل.ونجم منتخب دانيلو منفتح بشدة على فكرة الانتقال إلى صفوف أيك ويرى بأن هذا الفريق سيكون بوابة لتألقه في ملاعب أوروبا وهو حاليا يضع اللمسات النهائية على الاتفاق على العقد ويتطلع لتمثيل الفريق سريعًا في الأيام القليلة المقبلةوالسعد لا يريد الاستمرار باللعب تحت قيادة المدرب فان بيرسي الذي سبق أن حرمه من تمثيل المنتخب العراقي في مباراتي الأردن وعمان في الجولتين الخامسة والسادسة من في تصفيات المونديال، لم يوافق على تفريغه للمشاركة مع الفريق العراقي في كأس الخليج.