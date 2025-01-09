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المغرب وصل للمربع الذهبي.. ماذا تعرف كأس العالم لدوري الملوك؟

رياضة

2025-01-09 | 08:22
المغرب وصل للمربع الذهبي.. ماذا تعرف كأس العالم لدوري الملوك؟
المصدر:
وكالات
185 مشاهدة

تعتبر كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم ومع ذلك تعتقد رابطة دوري الملوك "Kings League" أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان استمرار اهتمام الأجيال القادمة باللعبة.

ولتحقيق أهدافها، أسست رابطة دوري الملوك في العام 2022 دوري جديدا لكرة القدم وبقواعد غير تقليدية أطلق عليه اسم "دوري الملوك".

وتبنى أسطورة نادي برشلونة منتخب إسبانيا جيرارد بيكيه الدوري المستحدث وعمل على تطويره والترويج له.

تلعب مباريات دوري الملوك بسبعة لاعبين لكل فريق، بما في ذلك حارس المرمى وستة لاعبين في الميدان، على مدار شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة مع إضافة قوانين مثيرة.

وتتضمن هذه القوانين ركلات الجزاء من منتصف الملعب، والتبديلات غير المحدودة، والبطاقات الصفراء التي تؤدي إلى استبعاد لمدة دقيقتين، والبطاقات الحمراء التي تؤدي إلى طرد اللاعب ومعاقبة فريقه باللعب منقوص العدد لخمس دقائق قبل أن يتم الزج بلاعب آخر بدل اللاعب "المطرود".

وتنطلق المباريات بمواجهة لاعب ضد لاعب، ليتواصل دخول باقي اللاعبين تدريجيا مع مرور كل دقيقة من اللعب، إلى حين اكتمال صفوف الفريقين معا بحلول الدقيقة السابعة.

وتبدأ اللعبة بالكرة في وسط الملعب ويبدأ اللاعبون من الخط الخلفي، وتتراوح أرقام اللاعبين من 0 إلى 99، ويحظى كل فريق بفرصة الحصول على بطاقات ذهبية "أسلحة سرية" إذ يمكن لكل فريق استخدامها مرة واحدة في كل مباراة.

وتتضمن هذه البطاقات الحصول على ركلة جزاء فورية، إقصاء لاعب منافس لمدة دقيقتين، وهدف مزدوج، والقدرة على سرقة بطاقة سلاح الفريق المنافس.

وتعتبر "بطاقة الجوكر" وهي السلاح الأهم حيث تمكن المدربين من استخدام أي سلاح سري من البطاقات الذهبية المذكورة أعلاه في أي لحظة.

ولا يمكن أن تنتهي المباريات بالتعادل أبدا ولابد من فائز فيها، وإذا لم يحدد الفائز من خلال الدقائق الملعوبة، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي تتضمن الجري من منتصف الملعب قبل التسديد، وعند تنفيذ ركلات الترجيح في دوري الملوك، يسمح للاعب بأخذ 5 ثوان مثلما يحدث في لعبة هوكي الجليد.

ويمكن للفرق طلب استخدام تقنية الفيديو المساعد "فار" مرة واحدة فقط خلال المباراة، ويتم استخدامها مرة أخرى فقط إذا كان الاحتجاج الأول صحيحا.

وفي آخر دقيقتين من الشوط الأول (بين الدقيقتين 18 و20)، يتم رمي نرد من المدرجات لتحديد ما إذا كانت المباراة ستتحول إلى 2 ضد 2 أو 3 ضد 3 أو 4 ضد 4.

وفي آخر دقيقتين من المباراة (عندما تكون النتيجة غير متعادلة بين الفريقين)، يتم احتساب أي هدف يسجل بمثابة هدف ذهبي ويحسب مضاعفا (يحتسب بهدفين).

بعد ثلاثة أعوام من إنشاء بطولة دوري الملوك، أطلقت بطولة جديدة وهي كأس العالم للملوك للمنتخبات، والتي تلعب بنفس قواعد دوري الملوك.

وبخلاف نسخة 2024 من كأس العالم لدوري الملوك التي ركزت على منافسة الأندية، تأتي نسخة عام 2025 لتجمع لاعبين من نسخ مختلفة لدوري الملوك في فرق تمثل بلدانهم، وتشبه قليلا كأس العالم لكرة القدم التقليدية.

انطلقت النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للملوك في الأول من الشهر الجاري في إيطاليا وتستمر منافساتها حتى الأحد المقبل.

كم عدد الفرق المشاركة في كأس العالم لدوري الملوك 2025؟

وصل عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري الملوك للمنتخبات إلى 16، من بينهم المغرب والسعودية.

وهذه قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة:

أوروبا: ألمانيا – تركيا – أوكرانيا – إيطاليا – إسبانيا.

آسيا: السعودية – كوريا الجنوبية – اليابان – أوزبكستان.

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين – البرازيل -كولومبيا – بيرو.

أمركا الشمالية: الولايات المتحدة الأمريكية – المكسيك.

إفريقيا: المغرب

حقق المنتخب المغربي مفاجأة كبيرة بوصوله للمربع الذهبي في مشاركته الأولى في كأس العالم لدوري الملوك.

وكان المنتخب المغربي استهل مشواره في "مونديال الملوك" بخسارة أمام كولومبيا بنتيجة 1-4، قبل أن يفوز في المباراة الثانية على أوكرانيا بنتيجة 9-2.

وفي مباراة "الفرصة الأخيرة"، فاز المغرب على اليابان بنتيجة 4-2 ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي.

وفي دور الثمانية وبسيناريو مجنون، أدرك المنتخب المغربي التعادل أمام نظيره الأمريكي في اللحظات الأخيرة 7-7 ليذهب بالمباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمها المغرب بنتيجة 2-1.

وفي الدور نصف النهائي يلعب المغرب ضد كولومبيا غدا الجمعة في إعادة لمباراتهما في الدور الأول (فازت كولومبيا 4-1)

ويضم المنتخب المغربي في صفوفه عدة نجوم، يتقدمهم الدولي المغربي السابق مبارك بوصوفة، وثنائي نادي الرجاء البيضاوي السابق زكريا حدراف وعصام الراقي إضافة إلى ندير لواح الذي يعد أفضل لاعب في "دوري الملوك".
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كأس العالم للملوك

المغرب

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