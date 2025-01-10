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لياو يحسم مستقبله مع ميلان

رياضة

2025-01-10 | 08:54
لياو يحسم مستقبله مع ميلان
165 مشاهدة

تحدث رافائيل لياو، لاعب فريق ميلان الإيطالي، عن مستقبله مع النادي وعلاقته مع المدرب السابق باولو فونسيكا، موضحًا طموحاته الشخصية ورؤيته للموسم المقبل.

ونجح فريق ميلان في التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب فريق إنتر ميلان.

وكان قد تولى سيرجيو كونسيساو قيادة تدريب فريق ميلان خلال الفترة الماضية، خلفًا للمدرب السابق باولو فونسيكا.

وقال لياو في حديثه لصحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت“: “لقد جلب المدرب سيرجيو كونسيساو طاقة وعقلية جديدة إلى الفريق، وهو ما كان أساسيًا للفوز بكأس السوبر، بالنسبة لي شخصيًا، هذا اللقب هو الأهم بعد دوري الأبطال، الفوز بديربي كهذا كان لحظة رائعة أكدت لنا أننا على الطريق الصحيح نحو المزيد من الألقاب”.

وتابع لياو مشيرًا إلى التغيير الذي حدث في الفريق: “كان من الصعب غياب الألقاب لمدة عامين ونصف، الطموح هو الفوز، ولكن ذلك يحتاج إلى وقت ارتداء هذا القميص في كل مباراة هو مسؤولية كبيرة، وقد تغير شيء فينا جميعًا، لدينا طاقة وعقلية مختلفة الآن، حتى اللاعبين الذين غابوا بسبب الإصابات قرروا البقاء مع الفريق والمساهمة”.

وفيما يخص علاقته مع المدرب باولو فونسيكا، قال لياو: “لا أعتقد أن هناك ما يستحق قوله بشأن العلاقة بين المدرب واللاعب، على الرغم من أنه كانت هناك بعض المواقف التي كان يجب حلها، عندما تركني على مقاعد البدلاء ثلاث مرات متتالية، توقعت على الأقل تفسيرًا. حاول القيام بعمله وتطبيق أفكاره، ولكني أعتقد أن هناك دائمًا ما نتعلمه، مع ذلك، لم ينجح الأمر، وقرار بقائه لم يكن بيدي، أتمنى له التوفيق في المستقبل”.

وبشأن مستقبله مع ميلان، أضاف لياو: “كنت دائمًا من مشجعي ميلان، وعندما وصلت إلى هنا، فهمت سريعًا شغف الجماهير وما يعنيه ارتداء هذا القميص، يجب أن أشكر من أحضرني إلى هنا، دعونا نأمل أن يكون ذلك مستمرًا”.

وأشار لياو إلى دور زلاتان إبراهيموفيتش في تحفيزه: “زلاتان شخصية أساسية في الفريق، وهو يدفعني دائمًا للتحسين المستمر والسعي لتحقيق الانتصارات، لا يمكنني مقارنتي به، لكن سلوكه وخبرته علمتنا الكثير عن ما يتطلبه الفوز، وهو يحاول نقل هذه المعرفة إلينا جميعًا”.

وفيما يتعلق بطموحاته الفنية، قال لياو: “لا يمكنك دائمًا تقديم أفضل ما لديك في كل مباراة، فهناك مباريات عادية حيث لا تتمكن من تقديم الكثير. لكنني أدركت في السنوات الأخيرة أن كرة القدم قد تغيرت، بالنسبة لي، الأهم هو الفوز بلقب كبير مع الفري، أما الكرة الذهبية، فهي فقط نتيجة لتحقيق الألقاب مع النادي.

لذلك، طموحي الرئيسي هو الفوز بدوري الأبطال، وأعلم أنه لكي أحقق ذلك، يجب أن أحدث الفرق في كل مباراة وأن أكون عنصرًا أساسيًا في ميلان”.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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لياو

ميلان

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