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راتب خيالي ومدة قصيرة.. تفاصيل عقد التجديد بين رونالدو والنصر

رياضة

2025-01-14 | 12:49
راتب خيالي ومدة قصيرة.. تفاصيل عقد التجديد بين رونالدو والنصر
1,554 مشاهدة

يجري نادي النصر السعودي محادثات بشأن تمديد عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي ينتهي في يونيو/ حزيران القادم.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع النادي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، حيث دخل حاليا الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي ناد آخر للانتقال إليه مجانا في الصيف.

لكن تقارير صحفية ذكرت أن النصر يتمسك بتجديد عقد كريستيانو رونالدو، خاصةً في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها مع الفريق على الرغم من تقدمه في العمر.

كواليس مفاوضات النصر لتجديد عقد كريستيانو رونالدو
حسبما كشف الصحفي الموثوق بن جاكوبس، فإن النصر دخل في مفاوضات متقدمة لتجديد عقد كريستيانو رونالدو.

وأكد صحفي إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، أنه على الرغم من عدم التوصل لاتفاق على أي شيء حتى الآن، لكن المحادثات إيجابية وتتقدم بشكل جيد.

من المقرر أن يُعرض على رونالدو راتب أسبوعي يتجاوز 3 ملايين جنيه استرليني، بالإضافة إلى العديد من المكافآت المرتبطة بالمستوى الذي سيقدمه مع الفريق.

كما سيصبح رونالدو أيضًا سفيرًا رسميًا للسعودية من أجل كأس العالم 2034 التي تستضيفها المملكة بعد 9 أعوام من الآن.

وأشار بن جاكوبس إلى أن كريستيانو رونالدو يرغب في البقاء في السعودية حتى يكون جاهزا للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026.

ذكر بن جاكوبس أن العقد الجديد لكريستيانو رونالدو سيكون لمدة عام واحد فقط، أي حتى صيف 2026.

وأضاف أن صيف 2025 يشهد تجديد دورة حقوق البث التلفزيوني المحلية والدولية للدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح أن المدراء التنفيذين في الدوري السعودي يرون أنه من الضروري بقاء رونالدو ولو لعام واحد، ليكون جزء من الدورة الجديدة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، الذي سيتم عامه الـ40 الشهر المقبل، كان انضم للنصر في يناير/كانون الثاني 2023 في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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رونالدو

النصر

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