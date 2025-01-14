راتب خيالي ومدة قصيرة.. تفاصيل عقد التجديد بين رونالدو والنصر

وينتهي عقد مع النادي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، حيث دخل حاليا الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع لأي ناد آخر للانتقال إليه مجانا في الصيف.لكن تقارير صحفية ذكرت أن يتمسك بتجديد عقد رونالدو، خاصةً في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها مع الفريق على الرغم من تقدمه في العمر.كواليس مفاوضات لتجديد عقدحسبما كشف الصحفي الموثوق بن جاكوبس، فإن دخل في مفاوضات متقدمة لتجديد عقد .وأكد صحفي إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، أنه على الرغم من عدم التوصل لاتفاق على أي شيء حتى الآن، لكن المحادثات إيجابية وتتقدم بشكل جيد.من المقرر أن يُعرض على راتب أسبوعي يتجاوز 3 ملايين جنيه استرليني، بالإضافة إلى العديد من المكافآت المرتبطة بالمستوى الذي سيقدمه مع الفريق.كما سيصبح أيضًا سفيرًا رسميًا للسعودية من أجل كأس العالم 2034 التي تستضيفها المملكة بعد 9 أعوام من الآن.وأشار بن جاكوبس إلى أن يرغب في البقاء في السعودية حتى يكون جاهزا للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026.ذكر بن جاكوبس أن العقد الجديد لكريستيانو سيكون لمدة عام واحد فقط، أي حتى صيف 2026.وأضاف أن صيف 2025 يشهد تجديد دورة حقوق البث التلفزيوني المحلية والدولية للدوري السعودي للمحترفين.وأوضح أن المدراء التنفيذين في الدوري السعودي يرون أنه من الضروري بقاء ولو لعام واحد، ليكون جزء من الدورة الجديدة.يذكر أن رونالدو، الذي سيتم عامه الـ40 الشهر المقبل، كان انضم للنصر في يناير/كانون الثاني 2023 في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.