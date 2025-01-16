التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.. أين ستقام مباراة العراق وفلسطين؟

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ومن المؤمل أن يواجه المنتخب نظيره الفلسطيني يوم 25 مارس/ آذار المقبل، في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة للمونديال، إلا أن الاتحاد الدولي لم يحدد بعد أرض الفدائي المفترضة في المباراة.وما يزال الكرة ينتظر موقف الاتحاد الدولي من مباراة "أسود الرافدين" أمام نظيره الفلسطيني، في الجولة الثامنة من تصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال، فبحسب المعطيات والأنباء يرغب الاتحاد الفلسطيني إقامة المباراة في فلسطين، وينتظر قرارًا من الاتحاد الدولي بهذا الصدد.والاتحاد سيتخذ قرارًا مشابهًا لنظيره الكويتي، بتقديم اعتراض على اللعب في الأراضي الفلسطينية بسبب طبيعة الأوضاع الأمنية، بالتالي فإنه يتجهز لرفض اللعب هناك، مع تقديم كتاب اعتذار إلى الاتحاد الفلسطيني لهذا القرار، كون الاتحاد يريد الحفاظ على العلاقة الطيبة مع شقيقه الفلسطيني، بحسبوفي هذا السياق، قال المدرب عبد الجبار هاشم ان "اللعب في فلسطين يمثل خطورة كبيرة على لاعبي المنتخب العراقي، وأعتقد أن الحظر على اللعب في فلسطين لن يرفع بهذه السهولة، نتذكر أن عانى لسنوات طويلة من الحظر المفروض عليه، رغم أن الأوضاع الأمنية كانت مستقرة، وحتى عندما تم رفع الحظر لم يتم بالصورة الكاملة، وإنما رفع جزئيًّا فقط".وأضاف: "الاتحاد مطالب حاليًّا بحسم موضوع اللعب في فلسطين، وعليه أن يلجأ إلى الطرق الدبلوماسية من خلال الحكومة العراقية، كون بقية الفرق لم تلعب في فلسطين، ويجب أن يتخذ الخطوة ذاتها لضمان سلامة لاعبيه، خصوصًا وأن الكيان الصهيوني يواصل عملياته العسكرية هناك".وكان المنتخب قد فاز على نظيره الفلسطيني 1-0 في مباراة الذهاب بين المنتخبين، والتي أقيمت على البصرة الدولي في 10 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.