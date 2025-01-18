تحذير شديد اللهجة من نادي الطلبة لأندية دوري نجوم العراق.. ما القصة؟

ويعد نادي الطلبة، أحد الأندية العراقية التي تمتلك رصيدا كبيرا من اللاعبين المميزين الذين هم محط أنظار الأندية الأخرى، حيث يحاول النادي الحفاظ عليهم بأي طريقة.وفي هذا الصدد قال فريق حيدر مقصود، إن ليس النادي الذي يسمح ببيع نجومه ويتوجب على الفرق الأخرى احترام العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين ومن المعيب إغرائهم بالمال وحثهم على افتعال المشكلات في أنديتهم من أجل المغادرة سريعا ومن المؤسف أن نرى مثل هذه التصرفات في الدوري العراقي".وأضاف: "إدارة النادي مع الجهاز الفني اتفقوا على تعزيز صفوف الفريق بما يتوفر من لاعبين مميزين متاحين في فترة الانتقالات الحالية، خصوصا على مستوى خط الهجوم وصناعة اللعب وبذلك الجميع يمضي في تكوين فريق يدخل المنافسة بقوة على تحقيق لقب دوري العراق".وأكمل: "نرفض الاستماع حتى إلى العروض المقدمة للاعبينا كافة، نحذر الأندية من التعامل بطرق ملتوية لا تليق بمستوى العلاقات الرصينة بين أنديتنا المحترمة، لذلك على الجميع أن ينسى التفكير بأي لاعب من في الانتقالات الشتوية الحالية لأنهم ليسوا للبيع وبإمكانهم التواصل معهم بعد انتهاء عقودهم مع الأنيق".وبدروه قال مدرب الفريق باسم قاسم، "إن ستة لاعبين قدموا طلبات استغناء للإدارة قبل مواجهة القوة الجوية في الجولة الثالثة عشرة ولكن الحمد لله، أنقذنا الفريق من هجرة جماعية بعدما تم حل المشكلات التي كانت تواجههم وعلى وجه التحديد الأمور المالية، بالتالي لن يغادر أي لاعب الفريق في الفترة الحالية".