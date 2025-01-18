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تحذير شديد اللهجة من نادي الطلبة لأندية دوري نجوم العراق.. ما القصة؟
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
حذر نادي الطلبة العراقي أندية دوري نجوم العراق تزامنا مع فترة الانتقالات الشتوية في العراق التي تستمر حتى الخامس من فبراير/ شباط المقبل، حيث تستعد الأندية إلى ترميم صفوفها في منتصف الموسم.
ويعد نادي الطلبة، أحد الأندية العراقية التي تمتلك رصيدا كبيرا من اللاعبين المميزين الذين هم محط أنظار الأندية الأخرى، حيث يحاول النادي الحفاظ عليهم بأي طريقة.
وفي هذا الصدد قال مشرف
فريق الطلبة
حيدر مقصود، إن الطلبة
ليس النادي الذي يسمح ببيع نجومه ويتوجب على الفرق الأخرى احترام العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين ومن المعيب إغرائهم بالمال وحثهم على افتعال المشكلات في أنديتهم من أجل المغادرة سريعا ومن المؤسف أن نرى مثل هذه التصرفات في الدوري العراقي".
وأضاف: "إدارة النادي مع الجهاز الفني اتفقوا على تعزيز صفوف الفريق بما يتوفر من لاعبين مميزين متاحين في فترة الانتقالات الحالية، خصوصا على مستوى خط الهجوم وصناعة اللعب وبذلك الجميع يمضي في تكوين فريق يدخل المنافسة بقوة على تحقيق لقب دوري نجوم
العراق".
وأكمل: "نرفض الاستماع حتى إلى العروض المقدمة للاعبينا كافة، نحذر الأندية من التعامل بطرق ملتوية لا تليق بمستوى العلاقات الرصينة بين أنديتنا المحترمة، لذلك على الجميع أن ينسى التفكير بأي لاعب من الطلبة
في الانتقالات الشتوية الحالية لأنهم ليسوا للبيع وبإمكانهم التواصل معهم بعد انتهاء عقودهم مع الأنيق".
مدرب الطلبة: أنقذنا الفريق من هجرة جماعية
وبدروه قال مدرب الفريق باسم قاسم، "إن ستة لاعبين قدموا طلبات استغناء للإدارة قبل مواجهة القوة الجوية في الجولة الثالثة عشرة ولكن الحمد لله، أنقذنا الفريق من هجرة جماعية بعدما تم حل المشكلات التي كانت تواجههم وعلى وجه التحديد الأمور المالية، بالتالي لن يغادر أي لاعب الفريق في الفترة الحالية".
وأكمل: "الحديث كان كبيرا عن انتقال اللاعب لؤي العاني إلى نادي الكرمة بسبب العرض المالي الكبير الذي تلقاه اللاعب، لكن أؤكد للجميع بأن العاني باق مع الأنيق ولا صحة لأخبار انتقاله في الشتاء الحالي، اللاعب هو أحد العناصر المهمة في التشكيلة كما سيتم تعزيز صفوف الفريق بلاعب محترف ولاعبين محليين"، بحسب winwin.
وحقق الفريق الفوز على فريق أربيل بنتيجة 2-1 في إطار مباريات الجولة 14 من دوري نجوم
العراق، ليستعيد طريق الانتصارات بعد تعثره في الجولة 13 بالتعادل مع القوة الجوية، ليحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة أي بفارق 4 نقاط فقط عن المتصدرين الزوراء والقوة الجوية.
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