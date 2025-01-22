المخالفون لا يعاقبون.. أزمة جديدة في دوري نجوم العراق

winwin.

ووصلت مباريات الموسم الحالي من إلى الجولة الخامسة عشرة حتى الآن، ومن دون صدور أي عقوبات أو قرارات انضباطية من قبل الاتحاد لكرة القدم، على الرغم من وجود الكثير من المخالفات.وجد اللعبة المحلي نفسه في موقف حرج جدًّا ولا يحسد عليه، إذ ليس باستطاعته إصدار عقوبات أو قرارات رادعة، كونه سبق وأن حلّ لجان الانضباط والاستئناف داخل الاتحاد، بالتالي لا توجد أي مختصة تصدر العقوبات بحق المخالفين، سواء من الإدارات أو الجماهير أو اللاعبين.وكان من المفترض أن تعقد الجمعية العمومية في الاتحاد اجتماعها منتصف الشهر الحالي من أجل المصادقة على التقارير الإدارية والمالية، وأيضًا تشكيل المعنية من بينها لجنتا الانضباط والاستئناف، لكن الاجتماع لم يعقد بسبب شكوى تقدم بها العضوان كوفند عبد الخالق وغالب الزاملي لدى مركز التسوية الرياضي، الذي أصدر أمرًا ولائيًّا بإيقاف عقد اجتماع الجمعية العمومية.كما ان عمل الاتحاد ما زال معلقًا ومرتبطًا بهذا الاجتماع، لذلك بدأت الهيئة العامة في الاتحاد بجمع الأصوات لطرح الثقة ببعض أعضاء المكتب التنفيذي، الذين حاولوا تأخير عقد الجلسة وتأخر الاستحقاقات المالية والرواتب للموظفين في الاتحاد العراقي، الذي بات في وضع صعب الآن، بحسبالحكام الحلقة الأضعف في الدوريوشهدت مباريات الدوري عددًا من المخالفات والاعتداءات، وعلى وجه التحديد بحق الحكام، حيث شهدت مباراة كربلاء ودهوك في الجولة الثالثة عشرة أحداثًا مؤسفة، بعد تعرض الحكم المساعد الأول حسين فلاح للاعتداء من قبل أحد جماهير كربلاء، حيث أصيب الحكم في رأسه بواسطة "حجارة"، ما دفع الحكم محمد سلمان إلى إعلان إنهاء المباراة قبل انتهاء وقتها الأصلي، وحتى اليوم لم يصدر الاتحاد أي قرار انضباطي بشأن هذه الأحداث.ولم تنته الاعتداءات في الدوري عند هذا الحد، حيث شهدت مباراة نفط البصرة وزاخو في الجولة الخامسة عشرة حادثة جديدة يوم أمس، إثر تعرض حكم المباراة محمد طارق لإصابة بيده، بسبب أعمال شغب واشتباكات بين الجماهير بعد انتهاء المباراة، حيث نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.