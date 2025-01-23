حكم عراقي يقود مباريات في بطولة العرب للركبي

ويقول شهاب: إنه لشرف لي أن أكون اللعبة كحكم في البطولة العربية، وهذه مسؤولية تقع على عاتقي، لتمثيل الصافرة العراقية وتعزيز سمعتها خارجياً.وتقدّم شهاب بالشكر والثناء لاتحاد الركبي برئاسة الدكتور فريق هزاع وكذلك الاتحاد العربي المتمثل برئيسه قيس الظالعي، على الثقة والدعم المستمر.يذكر أنَّ الحكم طه شهاب سبق أن قاد العديد من المباريات الدولية، أبرزها في البطولة العربية التي ضيفتها السعودية، ونهائي بطولة الإمارات (2024)، وتجمع دبي لسباعيات الركبي (2024).