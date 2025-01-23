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حكم عراقي يقود مباريات في بطولة العرب للركبي
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السومرية نيوز – رياضة
اختير الحكم العراقي الدولي طه محمود شهاب من قبل الاتحاد العربي للركبي ضمن الطاقم التحكيمي الخاص لقيادة مباريات البطولة العربية لسباعيات الركبي العاشرة للرجال والخامسة للنساء التي ستقام في مدينة الإسكندرية المصرية يومي (14 و15) شباط المقبل.
ويقول شهاب: إنه لشرف لي أن أكون ممثل
اللعبة كحكم في البطولة العربية، وهذه مسؤولية تقع على عاتقي، لتمثيل الصافرة العراقية وتعزيز سمعتها خارجياً.
وتقدّم شهاب بالشكر والثناء لاتحاد الركبي برئاسة الدكتور فريق هزاع وكذلك الاتحاد العربي المتمثل برئيسه قيس الظالعي، على الثقة والدعم المستمر.
يذكر أنَّ الحكم طه محمود
شهاب سبق أن قاد العديد من المباريات الدولية، أبرزها في البطولة العربية التي ضيفتها السعودية، ونهائي بطولة الإمارات (2024)، وتجمع دبي لسباعيات الركبي (2024).
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