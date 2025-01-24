رسميًا.. الاتحاد الألماني يعلن تمديد عقد جوليان ناغلسمان حتى 2028

ويأتي هذا التمديد كتأكيد على ثقة الاتحاد في قدرات ناغلسمان، الذي قاد "المانشافت" خلال أوروبا الماضية التي استضافتها ألمانيا وحقق نتائج مميزة أعادت بريق المنتخب.تولى المدرب السابق لبايرن ميونخ المنتخب الألماني في سبتمبر 2023، بعقد كان من المفترض أن يمتد حتى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك. وخلال فترة وجيزة، استطاع إعادة بناء التشكيلة وصياغة هوية جديدة للمنتخب، مما ساهم في تعزيز الروح الجماعية بين اللاعبين واستعادة ثقة الجماهير الألمانية.الاتحاد الألماني يعلن عن تمديد عقد جوليان ناغلسمان حتى 2028وجاء في بيان رسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم: "يسرنا الإعلان عن تمديد عقد المدير الفني حتى عام 2028. يُعد هذا القرار بمثابة التزام طويل الأمد لتحقيق النجاحات المستقبلية مع المنتخب الألماني، خاصة ونحن نستعد لاستحقاقات كبرى مثل كأس العالم وأمم أوروبا".وأضاف البيان: "منذ انضمامه إلى الاتحاد في عام 2023، أظهر ناغلسمان، التزامًا كبيرًا ليس فقط بتحقيق النتائج، بل ببناء علاقة قوية مع الجماهير واللاعبين على حد سواء. إنه لا يمثل فقط العقلية الاحترافية التي يبحث عنها الاتحاد، بل يمتلك رؤية استثنائية تُمهد الطريق لمستقبل مشرق للمنتخب الألماني".جوليان ناغلسمان: لم أتخل ذلك!وعبّر ناغلسمان عن سعادته بتمديد عقده مع المنتخب الوطني قائلاً: "لم أكن أتخيل عندما توليت المهمة في 2023 أنني سأبقى بعد أوروبا التي استضفناها. كانت أهدافنا واضحة منذ البداية: تقديم ناجحة وإعادة بناء الفريق. ولكن مع مرور الوقت، أدركت قيمة المنتخب الوطني بالنسبة للشعب الألماني".وأضاف: "لقد حققنا معًا، كجماهير ولاعبين وفريق عمل، تقدمًا كبيرًا في تشكيل هوية جديدة للمنتخب. ونحن الآن نطمح إلى الاستمرار على هذا النهج لتحقيق الألقاب التي يستحقها هذا الفريق العظيم".ومن جانبه قال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيرند نويندورف، في تصريح له: "تمديد عقد المدرب هو رسالة واضحة تؤكد أننا لا نتوقف عند نجاحات الماضي، بل نعمل بجد على تحقيق إنجازات جديدة".أما رودي فولر، مدير المنتخب الألماني، فقد قال: "لقد أعاد جوليان ناغلسمان الروح للمنتخب الألماني وأعاد الجماهير إلى المدرجات. علاقته القوية مع اللاعبين والجماهير جعلت الفريق وحدة واحدة تسعى نحو النجاح. نحن متحمسون للعمل معه لفترة أطول وتحقيق أهدافنا الرياضية الطموحة".