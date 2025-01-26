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للمرة الأولى.. ​​​​​​18 مباراة في يوم واحد بدوري أبطال أوروبا

رياضة

2025-01-26 | 15:25
للمرة الأولى.. ​​​​​​18 مباراة في يوم واحد بدوري أبطال أوروبا
المصدر:
موقع كووورة
1,754 مشاهدة

تنطلق الجولة الأخيرة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، بإقامة 18 مباراة في توقيتٍ واحد.

وستحدد الجولة الأخيرة الفرق الثمانية المتأهلة مباشرة لدور الـ16، إضافة للمتأهلين للملحق والمغادرين للبطولة.

وستتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما ستخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى 24 مواجهات فاصلة بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين الباقين إلى ثمن النهائي.

بينما ستغادر الفرق المصنفة من المركز 24 إلى المركز 36 المنافسات القارية بعد الجولة الأخيرة.

وحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن صاحبي المركزين التاسع والعاشر سيواجهان فريقين في المركز 23 و24؛ وأصحاب المراكز 11 و12 سيتم وضعهما ضد أصحاب مراكز 21 و22، وما إلى ذلك، في القرعة التي ستجرى يوم 31 كانون الثاني الجاري.

وسيواجه صاحب المركز التاسع على سبيل المثال أحد فريقين (23 أو 24)، على أن يواجه صاحب المركز العاشر الفريق الآخر، علمًا بأن مباراة الإياب تكون على ملعب الفرق (من 9 إلى 16).

ويمكن أن يلتقي فريقان سبق وواجها بعضهما البعض في مرحلة الدوري، وكذلك يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

يشار إلى أن ليفربول (21 نقطة) وبرشلونة (18 نقطة) ضمنا التأهل إلى دور الـ16، بغض النظر عن الجولة الأخيرة.

وإليكم جدول مباريات الجولة الأخيرة:
أستون فيلا X سلتيك

برشلونة X أتالانتا

ليفركوزن X سبارتا براج

دورتموند X شاختار

بريست X ريال مدريد

بايرن ميونخ X سلوفان براتيسلافا

ريد بول سالزبورج X أتلتيكو مدريد

جيرونا X آرسنال

إنتر ميلان X موناكو

يوفنتوس X بنفيكا

ليل X فينورد

مانشستر سيتي X كلوب بروج

آيندهوفن X ليفربول

سبورتنج لشبونة X بولونيا

شتوتجارت X سان جيرمان

شتورم جراتس X لايبزيج

دينامو زغرب X ميلان

يونج بويز X النجم الأحمر
 
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