للمرة الأولى.. ​​​​​​18 مباراة في يوم واحد بدوري أبطال أوروبا

وستحدد الجولة الأخيرة الفرق الثمانية المتأهلة مباشرة لدور الـ16، إضافة للمتأهلين للملحق والمغادرين للبطولة.وستتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما ستخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى 24 مواجهات فاصلة بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين الباقين إلى ثمن النهائي.بينما ستغادر الفرق المصنفة من المركز 24 إلى المركز 36 المنافسات القارية بعد الجولة الأخيرة.وحسب لكرة القدم، فإن صاحبي المركزين التاسع والعاشر سيواجهان فريقين في المركز 23 و24؛ وأصحاب المراكز 11 و12 سيتم وضعهما ضد أصحاب مراكز 21 و22، وما إلى ذلك، في القرعة التي ستجرى يوم 31 كانون الثاني الجاري.وسيواجه صاحب المركز التاسع على سبيل المثال أحد فريقين (23 أو 24)، على أن يواجه صاحب المركز العاشر الفريق الآخر، علمًا بأن مباراة الإياب تكون على الفرق (من 9 إلى 16).ويمكن أن يلتقي فريقان سبق وواجها بعضهما البعض في مرحلة الدوري، وكذلك يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.يشار إلى أن ليفربول (21 نقطة) وبرشلونة (18 نقطة) ضمنا التأهل إلى دور الـ16، بغض النظر عن الجولة الأخيرة.أستون فيلا X سلتيكبرشلونة X أتالانتاليفركوزن X سبارتا براجدورتموند X شاختاربريست X ريال مدريدبايرن ميونخ X سلوفان براتيسلافاريد بول سالزبورج X أتلتيكو مدريدجيرونا X آرسنالإنتر ميلان X موناكويوفنتوس X بنفيكاليل X فينوردمانشستر سيتي X كلوب بروجآيندهوفن X ليفربولسبورتنج لشبونة X بولونياشتوتجارت X سان جيرمانشتورم جراتس X لايبزيجدينامو زغرب X ميلانيونج بويز X النجم الأحمر