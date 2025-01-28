وعود من نجم العراق علي جاسم لفريقي كومو وألمير سيتي

نيوز – رياضة



قطع لاعب المنتخب علي وعدين لجماهير كومو الإيطالي وألمير سيتي الهولندي، بعدما أكمل إجراءات انتقاله لصفوف الفريق الهولندي.

وأعلن نادي ألمير سيتي، تعاقده مع نجم منتخب على سبيل الإعارة حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، واتفق مع كومو على عودته إلى الفريق الإيطالي عقب نهاية الموسم الحالي.

وتعليقا على انتقال علي جاسم، أكد نادي كومو الإيطالي في بيان عبر الرسمي: "نادي كومو سيراقب بعناية، حيث يكتسب خبرة قيمة في الدرجة الأولى من كرة القدم الهولندية، إذ سيتابع النادي مستويات اللاعب حتى نهاية الموسم الكروي الحالي".



وفي هذا الصدد، أكد المدرب سيسك فابريغاس: "سنتابع مسار تطوير علي في هولندا باهتمام كبير، إنه لاعب موهوب ونحن على ثقة بأن هذه التجربة يمكن أن تساعده على النمو". من جانبه قال مدير النمو الإستراتيجي وشراكات كرة القدم مارك جان فليدروس، إن "علي لاعب موهوب حقا ونحن نستثمر في تطويره، الدوري الهولندي هو دوري رائع لتطوير موهبته الفنية بشكل أكبر".



علي يقدم وعدًا بعد انتقاله إلى ألمير سيتي

وقدّم علي وعدًا لجماهير كومو وألمير سيتي بقوله: "أنا ممتن لرئيس كومو والمدرب على دعمهم المستمر وإيمانهم بإمكاناتي، الانتقال إلى ألمير سيتي فرصة للنمو، واكتساب خبرة قيمة في الدوري الهولندي هي خطوة حاسمة في تطوري، وخلال الأشهر الأربعة المقبلة، سأبذل قصارى جهدي للتطور وأتطلع للعودة إلى كومو أقوى وأكثر استعدادا لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".



في المقابل، قال المدير الفني لنادي ألمير سيتي يوهان هانسما: "بعد رحيل لوجان، كنا نبحث عن لاعب جناح ومع وصول علي تم شغل هذا المنصب، إنه لاعب دولي ويمكنه اللعب على اليسار واليمين، لذلك نحن سعداء بانضمامه إلى ألمير سيتي".



تحدث أيضاً لموقع فريقه الهولندي الجديد وقال: "أنا سعيد بالتوقيع مع ألمير سيتي وأتطلع إلى العمل مع هذا الفريق والجهاز الفني والإداري، بالإضافة إلى ذلك هولندا بلد جميل مع منافسة قوية ويمكن للمواهب الشابة أن تزدهر فيها حقا، أنا أتطلع إلى البدء بسرعة لبذل قصارى جهدي".



ويحتل فريق ألمير، المركز الثامن عشر (الأخير) في الدوري الهولندي الممتاز برصيد 10 نقاط، حيث يصارع الفريق من أجل الهروب من خطر الهبوط.