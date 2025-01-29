تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد النهائي لتحديد ملعب مباراة فلسطين والعراق

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 25 مارس/ آذار المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026. وسبق أن أكد الاتحاد الفلسطيني أنه اختار رام الله مكانا لإقامة المباراة، لكن الاتحاد الدولي كان له رأي آخر.وقال عضو الاتحاد لكرة القدم أحمد الموسوي، "إن الاتحاد الدولي لكرة القدم، طلب من الاتحاد الفلسطيني، اختيار محايد لمواجهة في تصفيات كأس العالم بدلا من الحسيني في رام الله، حيث كان القرار متوقعا على الرغم من الاتحاد سبق له أن أكد دعمه للاتحاد الفلسطيني بإقامة المباراة على أراضيه".وأضاف: "الاتحاد الدولي من المؤمل أن يعلن عن مكان إقامة المباراة في موعد أقصاه الأسبوع المقبل، إذ سيبحث عن الملاعب المتاحة لاحتضان المباراة ونحن نتوقع أن تكون في إحدى دول الجوار باستثناء الأردن والكويت وعمان، لأن الاتحاد الدولي لن يسمح بإقامة المباريات هناك، كون المنتخبات تعتبر منافسة لنا في المجموعة الثانية"، بحسب winwin.وفي السياق، وبحسب المعلومات المتداولة، يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تسمية الدوحة مكانا لإقامة مباراة الفدائي أمام أسود الرافدين، خصوصا أن العاصمة القطرية تحظى بقبول الاتحادين والفلسطيني وأيضا هي قريبة من البلدين أكثر من ماليزيا، التي تعد بعيدة ويجب على المنتخبين تحمل عناء السفر إلى هناك.وكان الاتحاد لكرة القدم، قد أصدر بيانا ورد فيه: "يوضح الاتحاد لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي (فيفا)، طالب الاتحاد الفلسطيني بإقامة مباراة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره ضمن الجولة الثامنة من تصفيات المجموعة الآسيويّة الثانية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في آخر غير (فيصل الحسيني الدولي) بمدينة رام الله الفلسطينيّة، حيث أكد فيفا على إقامة مباراة ومستضيفه الفلسطيني في محايد، على ألَّا يكون ضمن ملاعب منتخبات دول المجموعة الثانية".