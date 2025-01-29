تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد النهائي لتحديد ملعب مباراة فلسطين والعراق

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 25 مارس/ آذار المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026. وسبق أن أكد الاتحاد الفلسطيني أنه اختار رام الله مكانا لإقامة المباراة، لكن الاتحاد الدولي كان له رأي آخر.
وقال عضو الاتحاد العراقي
لكرة القدم أحمد الموسوي، "إن الاتحاد الدولي لكرة القدم، طلب من الاتحاد الفلسطيني، اختيار ملعب
محايد لمواجهة العراق
في تصفيات كأس العالم بدلا من ملعب فيصل
الحسيني في رام الله، حيث كان القرار متوقعا على الرغم من الاتحاد العراقي
سبق له أن أكد دعمه للاتحاد الفلسطيني بإقامة المباراة على أراضيه".
وأضاف: "الاتحاد الدولي من المؤمل أن يعلن عن مكان إقامة المباراة في موعد أقصاه الأسبوع المقبل، إذ سيبحث عن الملاعب المتاحة لاحتضان المباراة ونحن نتوقع أن تكون في إحدى دول الجوار باستثناء الأردن والكويت وعمان، لأن الاتحاد الدولي لن يسمح بإقامة المباريات هناك، كون المنتخبات تعتبر منافسة لنا في المجموعة الثانية"، بحسب winwin.
وفي السياق، وبحسب المعلومات المتداولة، يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تسمية الدوحة مكانا لإقامة مباراة الفدائي أمام أسود الرافدين، خصوصا أن العاصمة القطرية تحظى بقبول الاتحادين العراقي
والفلسطيني وأيضا هي قريبة من البلدين أكثر من ماليزيا، التي تعد بعيدة ويجب على المنتخبين تحمل عناء السفر إلى هناك.
بيان من الاتحاد العراقي بشأن مباراة فلسطين في تصفيات كأس العالم
وكان الاتحاد العراقي
لكرة القدم، قد أصدر بيانا ورد فيه: "يوضح الاتحاد العراقي
لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي (فيفا)، طالب الاتحاد الفلسطيني بإقامة مباراة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره العراقي
ضمن الجولة الثامنة من تصفيات المجموعة الآسيويّة الثانية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في ملعب
آخر غير (فيصل الحسيني الدولي) بمدينة رام الله الفلسطينيّة، حيث أكد فيفا على إقامة مباراة العراق
ومستضيفه الفلسطيني في ملعب
محايد، على ألَّا يكون ضمن ملاعب منتخبات دول المجموعة الثانية".
وأضاف: "يؤكد الاتحاد العراقي
لكرة القدم، أن ما تناولته عدد من وسائل الإعلام مؤخرا بخصوص تحديد ملعب
المباراة هو غير صحيح تماماً، ولا يمت للحقيقة بصلة، ويأمل الاتحاد العراقي
من جميع المواقع والمنصات الإلكترونية والوكالات توخي الدقة في نقل المعلومة في هذه الفترة بالتحديد، كونها مهمة ومؤثرة، ويتطلب من الجميع مساندة المنتخب العراقي، ودعمه بمختلف المستويات سواء أكان ذلك دعما إعلاميا أم جماهيريا، والوقوف مع أسود الرافدين في المهمة الوطنية المرتقبة في الجولتين المقبلتين، ومواجهته أمام منتخبي الكويت وفلسطين".
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، من المؤمل أن يبلغ الفيفا بقراره بشأن الملعب الذي سيختاره لمواجهة العراق
خلال أيام، ليقوم الاتحاد الدولي بعدها بتقييم القرار واختيار الملعب المحايد.