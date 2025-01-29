ما هي الفوارق بين منتخب العراق الحالي وجيل 2007؟

ويعد قصي أحد أبرز اللاعبين في جيل 2007 المتوج بلقب كأس للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن، إذ كان يشغل مركز لاعب خط الوسط الدفاعي "الارتكاز".وقال منير: "المنتخب يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، وحتى اليوم هو يسير بالطريق الصحيح في تصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لكن للأسف منتخب أسود الرافدين يفتقد إلى الاستقرار، وهذه مشكلة كبيرة جدًّا في المنتخب العراقي، لأنه في السابق كان الاستقرار أهم سمة في المنتخب، كنت أفهم تحركات نشأت أكرم وطريقة لعبه، لأننا لعبنا معًا لسنوات طويلة، وبالتالي يجب على المدرب خيسوس كاساس خلق بيئة مستقرة في الفريق".وأضاف: "أحيانًا أشفق على وضع لاعبي المنتخب الحاليين، لأنهم لم يتدرجوا عبر فرق الفئات العمرية، أعتقد أن أغلبهم يعاني من عدم خوض التدريبات بصورة صحيحة في أثناء فترة النضج عندما كانوا أصغر سنًّا، لذلك هم يعانون اليوم بشكل كبير جدًّا، هناك توجيهات وجزئيات صغيرة يجب على اللاعبين إتقانها مثل التحركات التكتيكية والالتزام الحرفي بالواجبات، في السابق لم يكن مطلوبًا مني المراوغة، وإنما قطع الكرات فقط والتمرير إلى زملائي".وعن رأيه ببعض لاعبي الفريق العراقي، أكد قصي منير: "اللاعب زيدان إقبال يستحق المشاركة بصورة أساسية مع المنتخب العراقي، لأنه أفضل لاعبي خط الوسط في حاليًّا، إقبال يجب أن يتحصل على الفرصة الكاملة، وهو أثبت قدرته وكفاءته مع فريقه أوتريخت الهولندي، ويلعب بانتظام وهو أساسي في أغلب المباريات".وفيما يخص انتقال علي جاسم إلى ألمير سيتي الهولندي، أكد "الغزال الأسمر" قائلًا: "عامل اللغة ليس حاجزًا أمام تأقلم اللاعب علي جاسم في أوروبا، عليه أن يستغل هذه الفرصة الاحترافية الثمينة في هولندا، وأنا أتوقع له النجاح هذه المرة، لأنه لم يأخذ فرصته أيضًا في فريق كومو الإيطالي، ونحن نعي حجم الضغط والمسؤولية الملقاة على اللاعب، لكنه يبقى من اللاعبين المهمين والموهوبين".يذكر أن المنتخب سيستأنف مبارياته في تصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمواجهتي الكويت وفلسطين يومي 20 و25 مارس/ آذار المقبل.