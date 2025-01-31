بعد القرعة.. الثلاثي الإيطالي يواجه مهمة صعبة في ملحق التشامبيونزليج

انتجت قرعة الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، تفادي ميلان، خوض لقاء ديربي أمام غريمه .



من ناحية أخرى، سيواجه أتالانتا، خصمه كلوب في نفس المرحلة، لحسم المتأهلين لدور 16 من .



وسيكون على الثلاثي الإيطالي، بذل المزيد من الجهد، من أجل العبور للدور القادم.



وتعد هذه المواجهات الثلاث، محفوفة المخاطر، خاصة مع الصعوبات التي يمر بها ويوفنتوس هذا الموسم، سواء في الكالتشيو أو دوري الأبطال.



ولم يسبق لليوفي، أن واجه آيندهوفن، سوى مرة وحيدة، والتي جاءت في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري بنسخة الأبطال الجارية.



وتمكن البيانكونيري من حسم اللقاء بنتيجة (3-1)، بفضل ثلاثية كينان يلدز ووستون ماكيني ونيكو جونزاليس، فيما أحرز صيباري، هدف الفريق الهولندي.



أما ميلان، فقد سبق له مواجهة فينورد مرتين من قبل، في دور 16 بالمسمى القديم للبطولة. ويواجه ميلان، نظيره فينورد الهولندي، أما سيكون على موعد مع مواجهة آيندهوفن.من ناحية أخرى، سيواجه أتالانتا، خصمه كلوب في نفس المرحلة، لحسم المتأهلين لدور 16 من .وسيكون على الثلاثي الإيطالي، بذل المزيد من الجهد، من أجل العبور للدور القادم.وتعد هذه المواجهات الثلاث، محفوفة المخاطر، خاصة مع الصعوبات التي يمر بها ويوفنتوس هذا الموسم، سواء في الكالتشيو أو دوري الأبطال.ولم يسبق لليوفي، أن واجه آيندهوفن، سوى مرة وحيدة، والتي جاءت في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري بنسخة الأبطال الجارية.وتمكن البيانكونيري من حسم اللقاء بنتيجة (3-1)، بفضل ثلاثية كينان يلدز ووستون ماكيني ونيكو جونزاليس، فيما أحرز صيباري، هدف الفريق الهولندي.أما ميلان، فقد سبق له مواجهة فينورد مرتين من قبل، في دور 16 بالمسمى القديم للبطولة.

وحينها فاز فينورد ذهابا على ملعبه، بثنائية فيم يانسن وويم فان هانيجيم، وفي الإياب، انتصر على أرضه، بهدف نيستور كومبان.



أتالانتا لم يسبق له مواجهة كلوب من قبل، لكن نتائج مبارياته السابقة مع أندية بلجيكا، لم تكن جيدة، حيث خسر 3 مرات مقابل تعادل .



لكن أتالانتا بقيادة مدربه الحالي جاسبريني، نجح في السنوات الأخيرة، في تكوين مجموعة قوية، وحصد لقب الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي.



وعموما، سيكون على الثلاثي الإيطالي، بذل المزيد من الجهد، إلى جانب الإضافات والتعزيزات الجديدة المتوقع إبرامها في الساعات الأخيرة من ميركاتو الشتاء الجاري.