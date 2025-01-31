بعد القرعة.. الثلاثي الإيطالي يواجه مهمة صعبة في ملحق التشامبيونزليج

ويواجه ميلان، نظيره فينورد الهولندي، أما يوفنتوس
سيكون على موعد مع مواجهة آيندهوفن.
من ناحية أخرى، سيواجه أتالانتا، خصمه كلوب بروج
في نفس المرحلة، لحسم المتأهلين لدور 16 من البطولة
.
وسيكون على الثلاثي الإيطالي، بذل المزيد من الجهد، من أجل العبور للدور القادم.
وتعد هذه المواجهات الثلاث، محفوفة المخاطر، خاصة مع الصعوبات التي يمر بها ميلان
ويوفنتوس هذا الموسم، سواء في الكالتشيو أو دوري الأبطال.
ولم يسبق لليوفي، أن واجه آيندهوفن، سوى مرة وحيدة، والتي جاءت في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري بنسخة الأبطال الجارية.
وتمكن البيانكونيري من حسم اللقاء بنتيجة (3-1)، بفضل ثلاثية كينان يلدز ووستون ماكيني ونيكو جونزاليس، فيما أحرز إسماعيل
صيباري، هدف الفريق الهولندي.
أما ميلان، فقد سبق له مواجهة فينورد مرتين من قبل، في دور 16 بالمسمى القديم للبطولة.
وحينها فاز فينورد ذهابا على ملعبه، بثنائية فيم يانسن وويم فان هانيجيم، وفي الإياب، انتصر ميلان
على أرضه، بهدف نيستور كومبان.
أتالانتا لم يسبق له مواجهة كلوب بروج
من قبل، لكن نتائج مبارياته السابقة مع أندية بلجيكا، لم تكن جيدة، حيث خسر 3 مرات مقابل تعادل وحيد
.
لكن أتالانتا بقيادة مدربه الحالي جاسبريني، نجح في السنوات الأخيرة، في تكوين مجموعة قوية، وحصد لقب الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي.
وعموما، سيكون على الثلاثي الإيطالي، بذل المزيد من الجهد، إلى جانب الإضافات والتعزيزات الجديدة المتوقع إبرامها في الساعات الأخيرة من ميركاتو الشتاء الجاري.