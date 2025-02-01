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الصفقة الثامنة.. يونايتد يواصل الصيد من أرسنال

رياضة

2025-02-01 | 08:46
الصفقة الثامنة.. يونايتد يواصل الصيد من أرسنال
143 مشاهدة

نجحت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في إتمام التعاقد مع أيدين هيفين لاعب أرسنال البالغ من العمر 18 عاما.

وبات هيفين أول صفقة يبرمها مانشستر يونايتد في عهد المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ووقع هيفين عقداً مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2029، حيث سينضم إلى الفريق الأول مباشرة.
ورغم عدم الكشف عن المقابل المالي للصفقة، لكن صحيفة "الصن" البريطانية شددت على أن إدارة يونايتد دفعت مبلغا كبيرا لنظيرتها في أرسنال لحسم الصفقة.

الغريب أن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، كان من أشد المعجبين باللاعب ولم يكن يريد خروجه.

لكن نظرا لأن عقد اللاعب الصاعد كان سينتهي في الصيف، فإنه رفض الاستمرار لعدم ضمانه مكانا في الفريق الأول، وهو أمر صعب في ظل ازدحام الخطوط الخلفية بالأسماء المميزة على عكس يونايتد.

أصبح هيفين صفقة الانتقال المباشر الـ12 في تاريخ انتقالات أرسنال ومانشستر يونايتد.

ويمتلك أرسنال ومانشستر يونايتد تاريخاً من التنافسية على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب علاقة جيدة على صعيد التعاقدات.

وسبق وأن انضم 7 لاعبين من أرسنال لليونايتد مباشرة، وهم المهاجم الاسكتلندي ديفيد هيرد في 1961، ثم مواطنه لاعب الوسط إيان إيري في 1969، ثم الهداف الاسكتلندي جورج غراهام في 1972.

بعد ذلك، شهد عقد الثمانينيات انضمام الإيرلندي فرانك ستابليتون في 1981 للشياطين الحمر، ثم الإنجليزي فيف أندرسون والذي كان يلعب كمدافع عام 1987.

وكان فيف أندرسون في 1987، الصفقة الأولى للشياطين الحمر في عهد السير أليكس فيرغسون، ما قد يمثل فأل خير لأموريم الذي أبرم أولى صفقاته من الغريم الغانرز.

وفي عام 2012، تعاقد مانشستر يونايتد مع الهولندي روبن فان بيرسي هداف الغانرز السابق، والذي توج هدافاً للدوري الإنجليزي الممتاز مع العملاقين.

وأخيراً كان التشيلي ألكسيس سانشيز الذي انتقل لليونايتد من أرسنال في عام 2018 في عز تألقه.

على الجانب المقابل، هناك 5 انتقالات مباشرة تمت في الاتجاه المعاكس من يونايتد إلى أرسنال.
وجاءت البداية بصفقتين في 1974 حين انضم للغانرز حارس المرمى جيكي ريمير والمهاجم بريان كيد، في أعقاب هبوط الشياطين الحمر للقسم الثاني.

وتعاقد أرسنال مع الفرنسي ميكائيل سيلفستر في 2008 وداني ويلبيك في 2014، وأخيراً المهاجم الأرميني هنريك مخيتاريان في 2018.
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يونايتد

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