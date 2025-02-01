الصفقة الثامنة.. يونايتد يواصل الصيد من أرسنال

وبات هيفين أول صفقة يبرمها في عهد المدرب روبن أموريم.ووقع هيفين عقداً مع حتى صيف 2029، حيث سينضم إلى الفريق الأول مباشرة.ورغم عدم الكشف عن المقابل المالي للصفقة، لكن صحيفة "الصن" شددت على أن إدارة دفعت مبلغا كبيرا لنظيرتها في لحسم الصفقة.الغريب أن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، كان من أشد المعجبين باللاعب ولم يكن يريد خروجه.لكن نظرا لأن عقد اللاعب الصاعد كان سينتهي في الصيف، فإنه رفض الاستمرار لعدم ضمانه مكانا في الفريق الأول، وهو أمر صعب في ظل ازدحام الخطوط الخلفية بالأسماء المميزة على عكس .هيفين صفقة الانتقال المباشر الـ12 في تاريخ انتقالات ومانشستر .ويمتلك ومانشستر تاريخاً من التنافسية على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب علاقة جيدة على صعيد التعاقدات.وسبق وأن انضم 7 لاعبين من لليونايتد مباشرة، وهم المهاجم الاسكتلندي ديفيد هيرد في 1961، ثم مواطنه لاعب الوسط إيان إيري في 1969، ثم الهداف الاسكتلندي جورج غراهام في 1972.بعد ذلك، شهد عقد الثمانينيات انضمام الإيرلندي فرانك ستابليتون في 1981 للشياطين الحمر، ثم الإنجليزي فيف أندرسون والذي كان يلعب كمدافع عام 1987.وكان فيف أندرسون في 1987، الصفقة الأولى للشياطين الحمر في عهد السير أليكس فيرغسون، ما قد يمثل فأل خير لأموريم الذي أبرم أولى صفقاته من الغريم الغانرز.وفي عام 2012، تعاقد مع الهولندي روبن فان بيرسي هداف الغانرز السابق، والذي توج هدافاً للدوري الإنجليزي الممتاز مع العملاقين.وأخيراً كان التشيلي ألكسيس سانشيز الذي انتقل لليونايتد من في عام 2018 في عز تألقه.على الجانب المقابل، هناك 5 انتقالات مباشرة تمت في الاتجاه المعاكس من إلى .وجاءت البداية بصفقتين في 1974 حين انضم للغانرز حارس المرمى جيكي ريمير والمهاجم بريان كيد، في أعقاب هبوط الشياطين الحمر للقسم الثاني.وتعاقد مع الفرنسي ميكائيل سيلفستر في 2008 وداني ويلبيك في 2014، وأخيراً المهاجم الأرميني هنريك مخيتاريان في 2018.