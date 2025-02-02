تحديد مكان إقامة معسكر المنتخب العراقي للتصفيات المونديالية

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وسيواجه منتخب أسود الرافدين، منتخبي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات يومي 20 و25 مارس/ آذار المقبل، إذ سيخوض مباراته الأولى في البصرة، فيما لم يتم حسم المباراة الثانية أمام "الفدائي" حتى الآن.وحسم الاتحاد لكرة القدم مكان إقامة معسكر أسود الرافدين في تصفيات المونديال، حيث سيخوض المعسكر في مدينة البصرة بعدما كان يفاضل بينها وبين العاصمة القطرية الدوحة لإقامة المعسكر، خصوصًا أن المدرب الإسباني خيسوس كاساس كان يفضّل الدوحة بشكل أكبر.وسيدخل المنتخب في المعسكر قبل 10 أيام من مواجهة الكويت، أي سينطلق معسكر أسود الرافدين يوم 10 مارس/ آذار المقبل، إذ جاء هذا الطلب من قبل المدرب كاساس، الذي يرغب بوجود جميع اللاعبين قبل مدة زمنية جيدة من المباراة ليتمكن من تحفيزهم معنويًا وإسناد الأدوار والواجبات التكتيكية في المباريات وعلى وجه التحديد لاعبي دوري نجوم .وسيعمل الاتحاد بدوره على إيقاف منافسات دوري نجوم خلال فترة إقامة المعسكر، كي يتسنى لجميع اللاعبين الالتحاق بالتدريبات دون وجود أي أعذار أو مشكلات مع أندية اللاعبين في الدوري المحلي العراقي، خصوصا أن الاتحاد عانى من هذا الأمر في منافسات كأس الخليج، حين تم إجبار كاساس على استدعاء لاعبين فقط من كل فريق حينها.كما أراد الاتحاد أن ينفذ طلب كاساس بإقامة المعسكر في الدوحة، إذ يعد المكان الأكثر هدوءً للمنتخب وبعيدًا عن صخب الجماهير ووسائل الإعلام، لكن الأزمة المالية التي يعاني منها الاتحاد حالت دون تأمين المعسكر في الدوحة، إذ لم يُصدِّق الاتحاد حتى الآن على التقريرين المالي والإداري، بحسب