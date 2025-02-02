قبل استئناف التصفيات.. تصريحات "قوية" من عدنان درجال للاعبي العراق

ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات يومي 20 و25 مارس/ آذار المقبل، إذ ستقام المباراة الأولى في والثانية لم يُحسَم مكان إقامتها بعد.وقال درجال، "الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، اختار مكاناً لإقامة معسكر المنتخب قبل مباراة الكويت في تصفيات كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن ينطلق المعسكر قبل أسبوع واحد من إقامة المباراة وبالتالي سنحاول توفير كل الدعم اللازم لإنجاح هذا المعسكر وتوفير كل ما يلزم للمدرب وكادره المساعد".وأضاف: "بعض لاعبي المنتخب تراجعت مستوياتهم في الفترة الأخيرة وهذا الأمر تابعناه ورصدناه، ستكون هناك جلسات بين المدرب خيسوس كاساس واللاعبين من أجل الوقوف على مناطق الخلل وتحسينها في المستقبل، خصوصا أن تنتظره مباراتان مهمتان أمام الكويت وفلسطين، ونحن نتطلع إلى الاستمرار في تحقيق حلم الجماهير والتأهل إلى كأس العالم".وتابع: "على اللاعبين أن يشعروا بالمسؤولية يجب أن يحسنوا من مستوياتهم سريعا لأنهم يمثلون منتخب الوطن ولا مجال للتراخي أو عدم تقديم مستويات جيدة، الجميع اليوم مطالب بأن يكون في قمة مستوياته لأن الجماهير تحلم بالتأهل إلى كأس العالم واللاعبون بإمكانهم تحقيق هذا الحلم".وفيما يخص مباراة فلسطين، قال: "الاتحاد الفلسطيني من حقه أن يطالب بإقامة المباراة على أرضه وهو طالب الاتحاد الدولي بإرسال وفد لتقييم الوضع في القدس من جميع الجوانب الأمنية والفنية، صراحة نحن ندعم الكرة الفلسطينية ولكن حتى اللحظة لم يصدر أي قرار يخص ملعب المباراة ونحن سنمتثل لقرارات الاتحاد الدولي".وفيما يخص وضع المنتخبات العراقية، أوضح درجال بالقول: "الاتحاد يتابع وضع المنتخبات العراقية سواء الأولمبي أو الشباب أو الناشئين، نحن نسعى إلى حسم تسمية المدربين قريبا ونقدم كل الدعم لمنتخب الشباب الذي تنتظره بطولة قوية في كأس آسيا ونأمل أن يكون اللاعبون على قدر المسؤولية".تجدر الإشارة إلى أن منتخب العراق، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات مونديال 2026، برصيد 11 نقطة، حيث يتطلع أسود الرافدين إلى التأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم.