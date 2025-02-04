Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالوثيقة.. البلديات توجه انذارا إلى شركة في الديوانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد الأزمة الذهنية.. لاعب العراق دانيلو السعد يتخذ قرارًا حاسمًا

رياضة

2025-02-04 | 02:30
بعد الأزمة الذهنية.. لاعب العراق دانيلو السعد يتخذ قرارًا حاسمًا
469 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف لاعب المنتخب العراقي دانيلو السعد المحترف في صفوف فريق أيك السويدي، عن اتخاذه قرارًا حاسمًا بعدما مر بأزمة ذهنية لازمته في مشواره الاحترافي بهولندا.

ونجح نادي أيك السويدي في التعاقد مع اللاعب العراقي في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، قادمًا من صفوف فريق هيرنيفين الهولندي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، إذ يتضمن العقد خيار الشراء.

وقال دانيلو السعد في تصريحات لصحيفة "قناة كرة القدم السويدية": "مررت بفترة صعبة مع فريق هيرنيفين في هولندا، حيث لم يكن لدي الكثير من الثقة بالنفس، الآن، يجب أن أجد نفسي من جديد في السويد ومع فريق قوي ومهم مثل أيك".

وأضاف: "في بداية مشواري بهولندا، لعبت عددًا من المباريات، لكن بعد ذلك لم أشارك على الإطلاق وبدأت الأمور تصبح أصعب وواجهت أزمة من الناحية الذهنية، لقد تأثرت ثقتي بنفسي كثيرًا، وكان علي أن أصلح الأمر بأسرع وقت ممكن".

وتابع: "في كرة القدم، يختار المدرب التشكيلة الأساسية ومن يدخل كبديل، المدرب فان بيرسي لم يمنحني الفرصة الكافية للعب، وطلب مني تحسين بعض الجوانب، وحاولت العمل عليها، لكن في النهاية هذا هو حال كرة القدم، ولا بد أن تخوض أكثر من تجربة".

دانيلو السعد يكشف عن أسباب اختياره العودة إلى السويد
وبين قائلًا: "في الاحتراف عليك أن تتعامل مع الصعوبات، وأعتقد أنني فعلت ذلك بشكل جيد في هولندا، لكن عندما لا تتحصل على أي فرصة للعب، عليك أن تجد حلولًا لنفسك، حينها سألت نفسي هل أستمر في المحاولة أم أبحث عن خيار جديد؟ في النهاية، قررت أنه من الأفضل لي التحرك من أجل استعادة سعادتي وتطوير نفسي، والحمد لله وجدت حلًّا رائعًا مع فريق أيك".

وبدأ دانيلو السعد مسيرته الكروية في السويد، إذ استهل مشواره الاحترافي في عام 2015 عندما مثل فريق هابو وبعدها انتقل إلى إنكوبينغس في يناير/ كانون الثاني 2020، لينتقل بعدها إلى ساندفيكنس في فبراير/ شباط 2021.
 
وفي فبراير 2023، قرر السعد مغادرة السويد والانتقال إلى الدوري النرويجي من بوابة فريق ساندفيورد، ليقدم مستويات كبيرة مع الفريق ويقرر خلال ذات العام تمثيل المنتخب العراقي، لينتقل بعدها إلى هيرنيفين الهولندي في يوليو/ تموز 2024.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

لاعب العراق دانيلو السعد

يتخذ قرارًا حاسمًا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
دشن تدريباته بملعب الشعب.. اتفاق جديد يخص منتخب أساطير العراق (صور)
06:15 | 2025-02-04
جدل كبير في العراق بسبب منتخب الأساطير.. ما القصة؟
05:39 | 2025-02-04
ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة جديدة
05:33 | 2025-02-04
النسخة الأولى من بطولة أساطير الخليج.. الموعد والنظام والمنتخبات المشاركة
03:58 | 2025-02-04
رونالدو يكشف السبب الحقيقي وراء رحيله عن ريال مدريد
03:55 | 2025-02-04
دهوك يرفع شعار التأهل في مواجهته لأهلي صنعاء ببطولة أندية الخليج
03:04 | 2025-02-04
الانواء الجوية: المنخفض الجوي يبدأ غدا مصحوبا بأمطار وثلوج
22.81%
09:49 | 2025-02-03
الانواء الجوية: المنخفض الجوي يبدأ غدا مصحوبا بأمطار وثلوج
09:49 | 2025-02-03
تفاصيل جديدة بشأن الهجوم المسلح في مدينة الصدر ببغداد
20.86%
12:27 | 2025-02-03
تفاصيل جديدة بشأن الهجوم المسلح في مدينة الصدر ببغداد
12:27 | 2025-02-03
خبر سار لاهالي بغداد قد ينهي ازمة الازدحامات
16.94%
11:42 | 2025-02-03
خبر سار لاهالي بغداد قد ينهي ازمة الازدحامات
11:42 | 2025-02-03
صقيع الى حد &quot;الخطر&quot; وأمطار يسبقها غبار.. مكان وزمان الموجة المرتقبة في العراق
14.96%
00:31 | 2025-02-03
صقيع الى حد "الخطر" وأمطار يسبقها غبار.. مكان وزمان الموجة المرتقبة في العراق
00:31 | 2025-02-03
أول ظهور علني لزوجة أحمد الشرع في السعودية (صورة)
13.28%
01:00 | 2025-02-04
أول ظهور علني لزوجة أحمد الشرع في السعودية (صورة)
01:00 | 2025-02-04
دعوات في الكونغرس لمعاقبة مصرف الرافدين العراقي‎.. قيديو
Play
11.15%
14:22 | 2025-02-02
دعوات في الكونغرس لمعاقبة مصرف الرافدين العراقي‎.. قيديو
14:22 | 2025-02-02
المزيد
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

شاهد.. احد الملفات الخطرة داخل هيأة الاستثمار
Play
شاهد.. احد الملفات الخطرة داخل هيأة الاستثمار
06:32 | 2025-02-04
شاهد.. موكب أحد المسؤولين يتسبب بشل حركة المرور وسط بغداد (فيديو)
Play
شاهد.. موكب أحد المسؤولين يتسبب بشل حركة المرور وسط بغداد (فيديو)
05:15 | 2025-02-04
الإسعاف ينقل الى المستشفيات والاضراب مفتوح.. فيديو لما يحصل في السليمانية
Play
الإسعاف ينقل الى المستشفيات والاضراب مفتوح.. فيديو لما يحصل في السليمانية
04:04 | 2025-02-04
الزراعة النيابية: منع استيراد محصول الطماطم لحين انتهاء موسم حصادها في البصرة
Play
الزراعة النيابية: منع استيراد محصول الطماطم لحين انتهاء موسم حصادها في البصرة
07:36 | 2025-02-03
خطر يحصد ارواح المواطنين في صلاح الدين‎.. فيديو
Play
خطر يحصد ارواح المواطنين في صلاح الدين‎.. فيديو
04:32 | 2025-02-03
الديوانية ونكبة "الشركة الاسبانية".. أكبر عملية نصب جماعي!
Play
الديوانية ونكبة "الشركة الاسبانية".. أكبر عملية نصب جماعي!
03:00 | 2025-02-03
ركود اقتصادي حاد يضرب أسواق ميسان.. والسبب؟‎
Play
ركود اقتصادي حاد يضرب أسواق ميسان.. والسبب؟‎
02:03 | 2025-02-03
دعوات في الكونغرس لمعاقبة مصرف الرافدين العراقي‎.. قيديو
Play
دعوات في الكونغرس لمعاقبة مصرف الرافدين العراقي‎.. قيديو
14:22 | 2025-02-02
كوارث الطائرات تتكرر.. حريق داخل طائرة تابعة لخطوط United الأمريكية
Play
كوارث الطائرات تتكرر.. حريق داخل طائرة تابعة لخطوط United الأمريكية
13:12 | 2025-02-02
استئصال "كيس دهني" ينتهي بإصابة شاب بمرض خبيث أودى بحياته‎
Play
استئصال "كيس دهني" ينتهي بإصابة شاب بمرض خبيث أودى بحياته‎
05:17 | 2025-02-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.