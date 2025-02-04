بعد الأزمة الذهنية.. لاعب العراق دانيلو السعد يتخذ قرارًا حاسمًا

ونجح نادي أيك السويدي في التعاقد مع اللاعب في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، قادمًا من صفوف فريق هيرنيفين الهولندي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، إذ يتضمن خيار الشراء.وقال دانيلو في تصريحات لصحيفة "قناة كرة القدم السويدية": "مررت بفترة صعبة مع فريق هيرنيفين في هولندا، حيث لم يكن لدي الكثير من الثقة بالنفس، الآن، يجب أن أجد نفسي من جديد في السويد ومع فريق قوي ومهم مثل أيك".وأضاف: "في بداية مشواري بهولندا، لعبت عددًا من المباريات، لكن بعد ذلك لم أشارك على الإطلاق وبدأت الأمور تصبح أصعب وواجهت أزمة من الناحية الذهنية، لقد تأثرت ثقتي بنفسي كثيرًا، وكان علي أن أصلح الأمر بأسرع وقت ممكن".وتابع: "في كرة القدم، يختار المدرب التشكيلة ومن يدخل كبديل، المدرب فان بيرسي لم يمنحني الفرصة الكافية للعب، وطلب مني تحسين بعض الجوانب، وحاولت العمل عليها، لكن في النهاية هذا هو حال كرة القدم، ولا بد أن تخوض أكثر من تجربة".وبين قائلًا: "في الاحتراف عليك أن تتعامل مع الصعوبات، وأعتقد أنني فعلت ذلك بشكل جيد في هولندا، لكن عندما لا تتحصل على أي فرصة للعب، عليك أن تجد حلولًا لنفسك، حينها سألت نفسي هل أستمر في المحاولة أم أبحث عن خيار جديد؟ في النهاية، قررت أنه من الأفضل لي التحرك من أجل استعادة سعادتي وتطوير نفسي، والحمد لله وجدت حلًّا رائعًا مع فريق أيك".وبدأ دانيلو مسيرته الكروية في السويد، إذ استهل الاحترافي في عام 2015 عندما مثل فريق هابو وبعدها انتقل إلى إنكوبينغس في يناير/ كانون الثاني 2020، لينتقل بعدها إلى ساندفيكنس في فبراير/ شباط 2021.