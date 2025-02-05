أصوله عراقية ويلعب في السويد.. هل سيمثل "أحمد قاسم" المنتخب العراقي قريباً؟

وقال قاسم: "لقد أجريت محادثات مع الاتحاد لكرة القدم وبصراحة كانت مثمرة، تمت مفاتحتي لتمثيل أسود الرافدين، لكنني لم أتخذ قراري بعد".وأضاف: "أتابع منتخب بشكل دائم، المنتخب يمتلك سمعة ممتازة، ولديه جماهير شغوفة، أتمنى أن ينجح في تصفيات المونديال، ومع ما يملكه من مواهب، أعتقد أن الفرصة قريبة جدًا بالذات مع مدرب رائع مثل الإسباني خيسوس كاساس".وتابع: "أتواصل بشكل دائم مع لاعبي منتخب الموجودين في السويد، لكن لم يسبق لنا الحديث عن أمور رسمية تخص دعوتي للمنتخب، وفيما يخص اختيار إيمار شير لتمثيل منتخب العراق، فأنا سعيد بأنه اتخذ هذا القرار، هو لاعب رائع وسيشكل إضافة كبيرة".وأكمل: "أوجه شكري الكبير للجماهير العراقية لدعمها الرائع وتشجيعها الدائم، أنا فخور جدًا بما يفعلونه من أجلي، أُقدّر كل رسالة تصلني، وسأبذل قصارى جهدي لأجعلهم فخورين بما أقدّم في الملعب".وفيما يخص وضعه مع إلفسبورغ السويدي، أكد أحمد قاسم: "تجربتي في الدوري الأوروبي رائعة هذا الموسم وأعتبرها الأفضل؛ لأنها منحتني الفرصة لمواجهة فرق عريقة مثل روما وغلطة سراي وبيلباو، وغيرهم".يُذكر أن خاض هذا الموسم 27 مباراة في الدوري السويدي، من أصل 30 مباراة، سجّل خلالها 5 أهداف وصنع 4، في حين خاض 14 مباراة في الدوري الأوروبي وتصفياته، سجّل خلالها 3 وصنع هدفًا واحدًا، ومثل أحمد قاسم، منتخبي السويد تحت 17 عامًا وتحت 21 عامًا في 6 مباريات، سجل خلالها هدفين.ويعد اللاعب ذو الأصول العراقية، هدفًا قديمًا لمدرب أسود خيسوس كاساس، حيث توجه المدرب الإسباني إلى السويد وشاهد مباريات اللاعب هناك ولكن النجم الشاب لم يحسم قراره بعد.