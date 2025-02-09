"بحاجة إلى عمل كبير".. تصريح "مقلق" من درجال بشأن الرياضة العراقية

وحضر درجال في انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي أقيمت في العاصمة بغداد، اليوم السبت، بناء على دعوة رسمية وجهت إليه وبقية الاتحادات العراقية.وقال درجال، "إن العلاقة بين الاتحاد لكرة القدم واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية مميزة جدا وقد تكون في أفضل حالاتها، خصوصا أننا نعمل بتنسيق عالٍ للنهوض بواقع كرة القدم في البلد ليكون المنتخب اسما كبيرا في جميع المحافل العربية والآسيوية والدولية على الرغم من التحديات التي تواجه هذا الهدف".وأضاف: "المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية سيكون على قدر المسؤولية الكبيرة المناطة به، جميع أعضاء المكتب الذين تم انتخابهم ابتداء من رئيس اللجنة عقيل مفتن وبقية الأعضاء، بإمكانهم التقدم والنجاح والنهوض بواقع الرياضة العراقية وكرة القدم على وجه التحديد، لأنها اللعبة الأكثر شعبية ومتابعة من قبل الشارع الرياضي".وبين قائلا: "الرياضة العراقية بحاجة ماسة إلى عمل كبير جدا، المرحلة المقبلة تتطلب جهودا مشتركة من الجميع، لأننا نسعى وبكل قوة إلى تحقيق عودة حقيقية للرياضة العراقية على الساحة الدولية والإقليمية وهناك مجموعة برامج وأهداف ستطبق ومن بينها مشروع الحلم الذي سيكون علامة فارقة في تأهيل اللاعبين منذ صغر سنهم".وفي رده عن الأنباء التي تتحدث عن وجود تقاطعات بين اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، أكد رئيس الاتحاد بالقول: "لا توجد أي تقاطعات مع اللجنة الأولمبية، رئيس اللجنة عقيل مفتن صديق قديم لي حتى قبل تسلمنا المهام الرياضية، نحن الآن نمثل أكبر مؤسستين في ونعمل جنبا إلى جانب مع وزارة الشباب والرياضة لتحقيق الأهداف المشتركة".