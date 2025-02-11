أنظار العالم تتجه لملعب الاتحاد.. نهائي مبكر بين الريال والسيتي اليوم

الفريقان اللذان توجا باللقب القاري في آخر عامين، يجدان نفسيهما مضطرين للعبور في الملحق بعد أن أخفقا في التأهل المباشر إلى ثمن نهائي المسابقة الأوروبية.وبينما يستعد عشاق الساحرة المستديرة لهذه المواجهة المثيرة، يبدو مؤسفًا لعشاق الفريقين، إذ ستفتقد أحد أقوى المرشحين للقب في مرحلة مبكرة.ورغم أن تغير نظامها هذا الموسم 2024-25، إلا أن وجود أسماء بحجم ريال مدريد ومانشستر سيتي في هذا الدور يرفع من مستوى التحدي، ويؤكد مدى الصعوبة التي واجهاها في مرحلة المجموعات.لم يكن طريق مانشستر سيتي إلى الملحق مفروشًا بالورود، حيث عانى الفريق الإنجليزي في دور المجموعات وكاد أن يودع مبكرًا. لكن رجال بيب غوارديولا قلبوا الطاولة في اللحظات الأخيرة أمام كلوب بروج ليحجزوا مقعدهم في الملحق.في المقابل، لم يكن وضع ريال مدريد أفضل، حيث تكبد خسائر مفاجئة أمام ليل الفرنسي وميلان الإيطالي في سانتياغو برنابيو، ما جعله يخوض هذا التحدي الإجباري.المواجهة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ملحق دوري أبطال أوروبا 2025 تحمل طابعًا ثأريًا، حيث تكررت مواجهاتهما في دوري الأبطال خلال المواسم الثلاثة الماضية، وكان الفريق الذي ينتصر في هذه المواجهة يمضي قدمًا للفوز باللقب.ففي 2022 و2024، تفوق النادي الملكي في المواجهة المباشرة ليحصد اللقب، بينما جاء رد السيتي في 2023 حينما فاز بالبطولة لأول مرة في تاريخه، ويأمل في تكرار ذلك مجددًا اليوم.إحصائيًا، التقى الفريقان 12 مرة في دوري الأبطال، حقق السيتي الفوز في أربع مواجهات، بينما انتصر ريال مدريد في ثلاث، فيما انتهت خمس مباريات بالتعادل. ورغم أن النادي الإنجليزي أظهر تفوقًا تكتيكيًا في بعض المواجهات، إلا أن خبرة "النادي الملكي" في القارية دائمًا ما تمنحه الأفضلية في الأوقات الحاسمة.يدخل كلا الفريقين المباراة وسط أزمة إصابات ضربت صفوفهما. غير أن مانشستر سيتي استغل سوق الانتقالات الشتوية لتعزيز تشكيلته بأربعة لاعبين، من بينهم نيكو غونزاليس، المصري عمر مرموش، والأوزبكي عبد القادر خوسانوف، الذين سيكونون متاحين للمشاركة في .في المقابل، لم يقم ريال مدريد بتدعيمات تذكر، ما يجعله أمام اختبار صعب، خصوصًا مع وجود غيابات بارزة في صفوفه.أما على المستوى المحلي، فيبدو أن الوضع مختلف تمامًا بين الفريقين، فبينما فقد مانشستر سيتي فرصة الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول، فإن ريال مدريد يواصل معاناته مع الأداء غير المستقر في الدوري الإسباني، ما يجعل المواجهة بينهما بمثابة فرصة أخيرة لإنقاذ الموسم.إلى جانب القمة المرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي سيشهد ملحق دوري أبطال أوروبا 2025 مواجهات أخرى لا تقل إثارة.يلتقي يوفنتوس الإيطالي مع آيندهوفن الهولندي في إعادة لمواجهتهما في دور المجموعات، فيما يتقابل بوروسيا دورتموند مع سبورتينغ لشبونة في لقاء يعكس الصراع بين الكرة الألمانية والبرتغالية.