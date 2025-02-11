سيخوض 65٪ من المباريات.. ما سبب تأخر مشاركة علي جاسم مع ألمير سيتي؟

وانضم سريعًا إلى تدريبات ألمير سيتي، حيث يستعد للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة، بعدما بقي على الدكة في المباراتين السابقتين أمام آ كي سي فالفيك وأوتريخت ضمن منافسات الجولتين 21 و22 من الدوري الهولندي الممتاز.بدأ يتأقلم في تدريبات فريقه ألمير سيتي، إذ بدأ يكوّن صداقات مع اللاعبين وأصبح يشعر بأريحية كبيرة، خصوصًا وأن الجميع ينظر إليه على أنه نجم موهوب بإمكانه صناعة الفارق مع الفريق، وبالفعل هذا الأمر كان واضحًا في التدريبات والمباريات التجريبية، إذ يواصل العمل الجاد للاستفادة من هذه التجربة الاحترافية.كما سيخوض علي 65٪ من مباريات نادي المير سيتي المتبقية في الدوري الهولندي، وذلك وفقًا للبند الموجود في عقد النادي الهولندي مع نادي كومو الإيطالي بشأن إعارته، إذ ينص العقد أيضًا على أن الإعارة ستكون مجانية، على أن يتحمل النادي الهولندي فقط تكاليف السكن، بالتالي فإن مسألة مشاركته ستكون محسومة وليس عليه سوى الانتظار، بحسب winwin.والجهاز الفني لفريق ألمير سيتي، لم يشرك في المباراتين السابقتين، بسبب عدم جاهزيته بدنيًّا، إذ يتابع الجهاز الفني لياقة اللاعب عن كثب، وسيسمح له بالمشاركة في المباراة المقبلة للفريق أمام أن أي سي في الدوري الهولندي الممتاز، إذ سيحظى بعدة دقائق لعب مع الفريق في الشوط الثاني.كما ان وجود مدرب خيسوس كاساس في هولندا ولقاؤه باللاعب، أسعد علي كثيرًا، لأنه كان بحاجة إلى الحديث معه وعن أهدافه في هولندا، إذ يريد كاساس من أن يكون في قمة مستواه قبل مواجهة الكويت وفلسطين في تصفيات كأس العالم، خصوصًا وأن اللاعب لم يلعب مباريات كاملة مع أسود الرافدين في التصفيات أو في كأس الخليج.