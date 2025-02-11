سيخوض 65٪ من المباريات.. ما سبب تأخر مشاركة علي جاسم مع ألمير سيتي؟

وانضم جاسم
سريعًا إلى تدريبات ألمير سيتي، حيث يستعد للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة، بعدما بقي على الدكة في المباراتين السابقتين أمام آ كي سي فالفيك وأوتريخت ضمن منافسات الجولتين 21 و22 من الدوري الهولندي الممتاز.
بدأ جاسم
يتأقلم في تدريبات فريقه ألمير سيتي، إذ بدأ يكوّن صداقات مع اللاعبين وأصبح يشعر بأريحية كبيرة، خصوصًا وأن الجميع ينظر إليه على أنه نجم موهوب بإمكانه صناعة الفارق مع الفريق، وبالفعل هذا الأمر كان واضحًا في التدريبات والمباريات التجريبية، إذ يواصل جاسم
العمل الجاد للاستفادة من هذه التجربة الاحترافية.
كما سيخوض علي جاسم
65٪ من مباريات نادي المير سيتي المتبقية في الدوري الهولندي، وذلك وفقًا للبند الموجود في عقد النادي الهولندي مع نادي كومو الإيطالي بشأن إعارته، إذ ينص العقد أيضًا على أن الإعارة ستكون مجانية، على أن يتحمل النادي الهولندي فقط تكاليف السكن، بالتالي فإن مسألة مشاركته ستكون محسومة وليس عليه سوى الانتظار، بحسب winwin.
سبب تأخر مشاركة علي جاسم مع ألمير سيتي
والجهاز الفني لفريق ألمير سيتي، لم يشرك جاسم
في المباراتين السابقتين، بسبب عدم جاهزيته بدنيًّا، إذ يتابع الجهاز الفني لياقة اللاعب عن كثب، وسيسمح له بالمشاركة في المباراة المقبلة للفريق أمام أن أي سي في الدوري الهولندي الممتاز، إذ سيحظى بعدة دقائق لعب مع الفريق في الشوط الثاني.
كما ان وجود مدرب العراق
خيسوس كاساس في هولندا ولقاؤه باللاعب، أسعد علي جاسم
كثيرًا، لأنه كان بحاجة إلى الحديث معه وعن أهدافه في هولندا، إذ يريد كاساس من جاسم
أن يكون في قمة مستواه قبل مواجهة الكويت وفلسطين في تصفيات كأس العالم، خصوصًا وأن اللاعب لم يلعب مباريات كاملة مع أسود الرافدين في التصفيات أو في كأس الخليج.
ويوجد كاساس في هولندا رفقة مساعده سلفادور روميرو، لإكمال ثلاث مهام في إطار خطته التحضيرية لتصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.