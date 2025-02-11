إليك توقعات الكمبيوتر العملاق "أوبتا" لبطل دوري أبطال أوروبا.. من هو البطل؟

بعد مرحلة المجموعات بنظام الجديد التي ضمت 36 فريقا، عدنا إلى الأمور الأكثر بساطة في دوري أبطال أوروبا 2024-25، وهي مرحلة خروج المغلوب.للتذكير، هذه الجولة تلعب فيها الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين في مرحلة المجموعات، حيث سيتنافسون في مواجهات ذهاب وإياب للحصول على فرصة التأهل إلى دور الـ16.وتأهلت أندية ليفربول وأرسنال وإنتر ميلان، بالإضافة إلى برشلونة وأتلتيكو وبايرن ميونخ وليل وأستون فيلا، مباشرة إلى دور الثمانية بناء على نتائجها الإجمالية.ويشارك 16 فريقا آخر، من بينها ريال وموناكو وباريس سان جيرمان، في الأدوار الفاصلة التي تنطلق الليلة.كيف يعمل الكمبيوتر العملاق "أوبتا"؟يقوم الكمبيوتر بتقدير احتمالات نتائج كل مباراة (فوز، تعادل، أو خسارة) باستخدام نسب المراهنات وتصنيفات "أوبتا" للفرق.وتعتمد هذه النسب والتصنيفات على الأداء التاريخي والحالي للفرق. كما يتم محاكاة المنافسة بأكملها 10 آلاف مرة للخروج بالتوقعات النهائية لكل فريق.يذكر أن بطل النسخة الماضية للبطولة هو ريال مدريد، عقب تغلبه في المباراة النهائية، على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0.