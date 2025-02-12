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لهذا السبب.. مدافع ريال مدريد يواجه خطر السجن الطويل

رياضة

2025-02-12 | 03:54
لهذا السبب.. مدافع ريال مدريد يواجه خطر السجن الطويل
1,818 مشاهدة

السومرية نيوز ـ رياضة

يواجه مدافع فريق ريال مدريد الإسباني خطر السجن الطويل حال ثبتت التهم الموجهة إليه في قضية نشر فيديو جنسي لمجموعة أطفال.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها تفاصيل جديدة عن قضية اتهام راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد في قضية بتهمة نشر صور وفيديو إباحي لأطفال.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية فإن أسينسيو قد يواجه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات لنشر صور وفيديو لقاصر حيث سيخضع للمحاكمة في لاس بالماس.

وفي الإطار ذاته، أوضح التقرير تورط 3 لاعبين سابقين في الفريق الثالث للريال في القضية، ويزعم إنهم من التقط هذه الصور.

ورغم أن أسينسيو، الذي تحول لأحد الأعمدة الأساسية في دفاع ريال مدريد هذا بسبب كثرة الإصابات، لم يتورط في التقاط الصور لكن تهمته هي تمريرها إلى آخرين.

ولقد أخبر اللاعبين الفتيات الضحايا بأن تلك الصور قد تم حذفها، وهو ما ثبت لاحقاً عدم صحته.

ومن جانبها رفضت المحكمة طلب أسينسيو باسبتعاده من القضية ما يعرضه حالياً لعقوبة السجن الطويل لمدة 5 سنوات.

وأكد ريال مدريد أنه عندما يتعرف على التفاصيل الخاصة بالقضية بشكل واضح، سيقوم باتخاذ التدابير اللازمة.

يذكر أن أسينسيو الذي بدأ كأساسي في تشكيلة ريال مدريد في فوز 3-2 على مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا، قد خاض خلال الموسم الحالي 20 مباراة على مستوى كافة البطولات صنع خلالهم هدفاً.
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أسينسيو

ريال مدريد

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