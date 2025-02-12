لهذا السبب.. مدافع ريال مدريد يواجه خطر السجن الطويل

وكشفت صحيفة "ذا صن" في تقرير لها تفاصيل جديدة عن قضية اتهام راؤول أسينسيو مدافع في قضية بتهمة نشر صور وفيديو إباحي لأطفال.وبحسب الصحيفة الإنجليزية فإن أسينسيو قد يواجه لمدة 5 سنوات لنشر صور وفيديو لقاصر حيث سيخضع للمحاكمة في لاس بالماس.وفي الإطار ذاته، أوضح التقرير تورط 3 لاعبين سابقين في الفريق الثالث للريال في القضية، ويزعم إنهم من التقط هذه الصور.ورغم أن أسينسيو، الذي تحول لأحد الأعمدة في دفاع هذا بسبب كثرة الإصابات، لم يتورط في التقاط الصور لكن تهمته هي تمريرها إلى آخرين.ولقد أخبر اللاعبين الفتيات الضحايا بأن تلك الصور قد تم حذفها، وهو ما ثبت لاحقاً عدم صحته.ومن جانبها رفضت طلب أسينسيو باسبتعاده من القضية ما يعرضه حالياً لعقوبة الطويل لمدة 5 سنوات.وأكد أنه عندما يتعرف على التفاصيل الخاصة بالقضية بشكل واضح، سيقوم باتخاذ التدابير اللازمة.يذكر أن أسينسيو الذي بدأ كأساسي في تشكيلة في فوز 3-2 على مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا، قد خاض خلال الموسم الحالي 20 مباراة على مستوى كافة البطولات صنع خلالهم هدفاً.