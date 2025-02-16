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أمير العماري يشعر وكأنه نجم هوليودي بسبب المنتخب العراقي.. ما القصة؟

رياضة

2025-02-16 | 04:06
أمير العماري يشعر وكأنه نجم هوليودي بسبب المنتخب العراقي.. ما القصة؟
897 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تحدث نجم وسط المنتخب العراقي ونادي كراكوفيا البولندي، أمير العماري عن سبب غريب يدفعه إلى التفكير باعتزال كرة القدم على الرغم من صغر سنه قياسا بهذا القرار.

وانتقل العماري (27 عاما) إلى صفوف فريق كراكوفيا البولندي في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من هالمستاد السويدي بعقد يمتد لغاية يونيو/ حزيران 2027.

وقال العماري في تصريحات لوسائل إعلام بولندية: "كل شيء ينمو كرويا في العراق، الملاعب تتحسن، التدريب يتحسن وأعتقد أننا سنرى قريبا المزيد من اللاعبين العراقيين وهم يحترفون في أوروبا، بسبب تطور مستوياتهم وتطور الدوري العراقي، المسؤولون في العراق، قاموا ببناء ملاعب جديدة في كل محافظات البلد وحاليا يتم إنشاء ملاعب تدريب جديدة لفرق الشباب، أعتقد أن جودة الملاعب عالية جدا".

وأضاف: "أعتقد أن نقطة التحول في مسيرة المنتخب العراقي، كانت عندما فزنا على اليابان في كأس آسيا الأخيرة، إذ لم يسبق أن هزمنا اليابان بل خسرنا مرارا وتكرارا، الآن أصبح لدينا الثقة الكبيرة بأن فريقنا بات قويا، لدي شعور بأننا في طريقنا إلى شيء كبير في المستقبل وأتمنى أن نحقق حلم التأهل إلى المونديال".

وأكمل أمير العماري حديثه بالقول: "عندما أتجول في شوارع العراق يقترب مني الناس لالتقاط الصور ولكن إذا كنت جالسا مع عائلتي في مطعم مثلا لا يفعلون ذلك عادة، إنهم يحترمون الخصوصية، بصراحة أنا لا أسعى إلى أن أكون مشهورا. أحب أن أكون لاعب كرة القدم وأنا أضمن لكم أن الشهرة لم تكن مغرية بالنسبة لي على الإطلاق".

أمير العماري يشعر وكأنه نجم هوليودي بسبب المنتخب العراقي
وبين قائلا: "اللعب للمنتخب العراقي يمنحك مكانة عالية جدا، يمكننا أن نشعر وكأننا نجوم هوليود، حقيقة لا توجد رياضة أخرى مثل كرة القدم في العراق وعندما تمشي في الشارع ستسمع دائما عن كرة القدم، عندما لا يلعب المنتخب يتابع المشجعون مباريات أخرى مثل الكلاسيكو الإسباني، الذي يحظى بشعبية كبيرة في العراق".
 
وأتم أمير العماري حديثه بالقول: "أتلقى رسائل كثيرة من المعجبين ولكن لا أستطيع أن أرد على الجميع، سأضطر إلى الاعتزال كي أعمل بدوام كامل على الإنستغرام للرد على الجميع (يضحك) ولكن الرسائل والدعم هو دافع كبير بالتأكيد وهذا إن دل على شيء فهو يدل على ثقتهم وحبهم لي".

تجدر الإشارة إلى أن أمير العماري شارك مع المنتخب العراقي في 38 مباراة رسمية وسجل خلالها هدفين، فيما مثل المنتخب العراقي الأولمبي في 6 مباريات وسجل خلالها 5 أهداف.
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أمير العماري

هوليودي بسبب المنتخب العراقي

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