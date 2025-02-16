أمير العماري يشعر وكأنه نجم هوليودي بسبب المنتخب العراقي.. ما القصة؟

وانتقل العماري (27 عاما) إلى صفوف فريق كراكوفيا البولندي في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من هالمستاد السويدي بعقد يمتد لغاية يونيو/ حزيران 2027.وقال العماري في تصريحات لوسائل إعلام بولندية: "كل شيء ينمو كرويا في العراق، الملاعب تتحسن، التدريب يتحسن وأعتقد أننا سنرى قريبا المزيد من اللاعبين وهم يحترفون في أوروبا، بسبب تطور مستوياتهم وتطور الدوري العراقي، المسؤولون في العراق، قاموا ببناء ملاعب جديدة في كل محافظات البلد وحاليا يتم إنشاء ملاعب جديدة لفرق الشباب، أعتقد أن جودة الملاعب عالية جدا".وأضاف: "أعتقد أن نقطة التحول في مسيرة المنتخب العراقي، كانت عندما فزنا على اليابان في كأس آسيا الأخيرة، إذ لم يسبق أن هزمنا اليابان بل خسرنا مرارا وتكرارا، الآن لدينا الثقة الكبيرة بأن فريقنا بات قويا، لدي شعور بأننا في طريقنا إلى شيء كبير في المستقبل وأتمنى أن نحقق حلم التأهل إلى المونديال".وأكمل العماري حديثه بالقول: "عندما أتجول في شوارع يقترب مني الناس لالتقاط الصور ولكن إذا كنت جالسا مع عائلتي في مطعم مثلا لا يفعلون ذلك عادة، إنهم يحترمون الخصوصية، بصراحة أنا لا أسعى إلى أن أكون مشهورا. أحب أن أكون لاعب كرة القدم وأنا أضمن لكم أن الشهرة لم تكن مغرية بالنسبة لي على الإطلاق".وبين قائلا: "اللعب للمنتخب يمنحك مكانة عالية جدا، يمكننا أن نشعر وكأننا نجوم هوليود، حقيقة لا توجد رياضة أخرى مثل كرة القدم في وعندما تمشي في الشارع ستسمع دائما عن كرة القدم، عندما لا يلعب المنتخب يتابع المشجعون مباريات أخرى مثل الكلاسيكو الإسباني، الذي يحظى بشعبية كبيرة في العراق".