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برشلونة امام فرصة الانقضاض على الصدارة.. الموعد والتشكيلة المتوقعة
رياضة
2025-02-17 | 04:55
303 مشاهدة
السومرية
نيوز ـ رياضة
يستضيف برشلونة نظيره رايو فاليكانو اليوم الاثنين على
ملعب
"لويس كومبانيس الأولمبي" في ختام الجولة 24 من الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة متأخرا بنقطتين عن أتلتيكو
مدريد
صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن ريال
مدريد
متصدر الجدول وفي حال الفوز في مباراة اليوم سيتصدر "البارسا" بفارق الأهداف عن "الملكي" أما رايو فاليكانو لديه 35 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.
ويمتلك برشلونة فرصة ذهبية للصعود إلى صدارة "الليغا" حال فوزه اليوم مستفيدا من تعثر ريال
مدريد
وأتلتيكو
مدريد
في الجولة نفسها.
وتنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر مساء بتوقيت
السعودية
وتعرض عبر قناة beIN sports HD1 ويتولى التعليق المعلق علي سعيد الكعبي.
تشكيل برشلونة المتوقع أمام رايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني:
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيغو مارتينيز، بالدي.
خط الوسط: كاسادو، بيدري.
خط الوسط الهجومي: لامين جمال ،غافي، رافينها.
خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.
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