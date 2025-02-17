صلاح يثير غضب نجم إنكليزي

وسجل صلاح هدفاً في فوز الصعب على وولفرهامبتون 2-1، وسجل الثاني لكنه كان متسللاً ما حرمه من فرصة توسيع الفارق في صدارة الهدافين مع إيرلنغ هالاند نجم سيتي.وقال ريتشاردز الشهير بتعليقاته الساخرة عبر مدونة “ذا ريست إز فوتبول” رفقة لينيكر يوم الاثنين: ذلك كان ليكون تاريخياً لو لم يكن متسللاً، لم أصدق أن صلاح وقع في مصيدة التسل وقمت بتكسير التلفاز من خلال إلقاء بعض الأشياء التي كانت أمامي على الشاشة، قلت: صلاح أنت سريع، لماذا تقع في التسلل، لا تحتاج إلى أن تكون خلف الخط.وواصل: يا له من هدف لم يحتسب، كان رائعاً، لكن على الأقل منحني هدفاً في “الفانتازي” وكذلك 7 نقاط، وهناك مباراتين في أسبوع ما يعني المزيد من النقاط.وسجل صلاح هدفه رقم 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ويتفوق بهدف على إيرلنغ هالاند هداف سيتي الذي فشل بهز شباك نيوكاسل في فوز فريقه العريض 4-0 يوم السبت.