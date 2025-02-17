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رغم فوزه على العين الاماراتي.. الشرطة يودع منافسات ابطال اسيا للنخبة
رياضة
2025-02-17 | 13:09
2,108 مشاهدة
فاز فريق الشرطة
العراقي
مساء الإثنين، على نظيره العين الإماراتي بهدفين دون مقابل، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال
آسيا
للنخبة موسم 2024-25.
أحرز
محمود
المواس هدف الشرطة
العراقي
الأول في الدقيقة الـ50، ثم أضاف لوكاس سوزا سانتوس
الهدف
الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ90+4.
تلك النتيجة رفعت رصيد
نادي الشرطة
العراقي
إلى 6 نقاط، في المركز الحادي عشر، بجدول ترتيب دوري أبطال
آسيا
للنخبة من فوز و3 تعادلات و4 هزائم.
بينما يتذيل نادي العين الإماراتي جدول ترتيب أبطال
آسيا
للنخبة برصيد نقطتين، من تعادلين و6 هزائم.
Alsumaria Tv
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>>
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