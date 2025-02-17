رغم فوزه على العين الاماراتي.. الشرطة يودع منافسات ابطال اسيا للنخبة

أحرز المواس هدف الشرطة الأول في الدقيقة الـ50، ثم أضاف لوكاس سوزا سانتوس الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ90+4.تلك النتيجة رفعت رصيد إلى 6 نقاط، في المركز الحادي عشر، بجدول ترتيب دوري أبطال للنخبة من فوز و3 تعادلات و4 هزائم.بينما يتذيل نادي العين الإماراتي جدول ترتيب أبطال للنخبة برصيد نقطتين، من تعادلين و6 هزائم.