حسم الجدل بشأن القرارات التحكيمية خلال مباراة برشلونة ورايو فايكانو

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
09:45 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-516801-638754636837652865.jpg
حسم الجدل بشأن القرارات التحكيمية خلال مباراة برشلونة ورايو فايكانو
رياضة
2025-02-18 | 03:19
1,154 مشاهدة
السومرية
نيوز – رياضة
أوضح إيتورالدي غونزاليس، الحكم الإسباني السابق مدى صحة القرارات التي اتخذها الحكم ماريو ميلرو خلال مباراة برشلونة ورايو فايكانو في مسابقة
الدوري الإسباني
"لا ليغا" لموسم 2024-25.
شهدت مباراة برشلونة ورايو فايكانو، التي انتهت بفوز البلوغرانا بهدف نظيف على
ملعب
"مونتجويك"، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بعدما أُلغي هدف لصالح الفريق المدريدي بقرار من الحكم وتقنية الفيديو "VAR".
قبل نهاية الشوط الأول، تمكن رايو فايكانو من معادلة النتيجة عبر لاعبه خورخي دي فروتوس، لكن الحكم ألغى
الهدف
بداعي التدخل غير الشرعي من زميله راندي نتيكا على مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز؛ لكن القرار أثار غضب لاعبي رايو والجهاز الفني، معتبرين أن الاحتكاك لم يكن مؤثرًا بما يكفي لإلغاء
الهدف
.
غونزاليس يوضح سبب إلغاء هدف رايو فايكانو المثير للجدل ضد برشلونة
وفي حديثه عبر إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أوضح الخبير التحكيمي إيتورالدي غونزاليس أن القرار كان صحيحًا، حيث قال: "التدخل كان واضحًا، نتيكا لم يسمح لإينيغو مارتينيز بمواصلة حركته، وهذا يُعتبر عرقلة، بمجرد أن رفع الحكم المساعد رايته، لم تكن هناك حاجة لذهاب الحكم لمراجعة اللقطة، لأن المساعد والـVAR اتفقا على القرار".
ولم يكن الجدل التحكيمي مقتصرًا على
الهدف
المُلغى، حيث شهد اللقاء حالتي جدل حول ركلتي جزاء، البلوغرانا حصل على ركلة جزاء في لقطة لم يرها الحكم في البداية، لكن بعد مراجعة الـVAR قرر احتسابها، وسجلها روبرت ليفاندوفسكي بنجاح.
في المقابل، طالب رايو فايكانو بركلة جزاء لصالح عبد المؤمن سليمان بعد احتكاك مع هيكتور فورت، وهو ما اعتبره إيتورالدي غونزاليس خطأً تحكيميًا، حيث أكد أن الركلتين كان يجب احتسابهما بالمعيار ذاته وقال: "ما يقوله الاتحاد الإسباني للتحكيم هو أنه إذا كانت الكرة في وضع هجومي، فيجب احتساب ركلة جزاء.. بالنسبة لي، كلتا الحالتين كانتا تستحقان الركلة".
ورفع هذا الانتصار رصيد النادي الكتالوني إلى 51 نقطة، ليعتلي الصدارة متفوقًا على ريال
مدريد
بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، بينما جاء أتلتيكو
مدريد
في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة؛ في المقابل، بقي رايو فايكانو في المركز السادس برصيد 35 نقطة.
وتشهد الليغا في الأسابيع الأخيرة العديد من الأحداث المثيرة للجدل، حيث تفاقمت الاعتراضات على القرارات التحكيمية، خاصة من جانب ريال مدريد، فقد اشتكى النادي الملكي في أكثر من مناسبة من التحكيم، لا سيما بعد تعادله أمام إسبانيول وأوساسونا، حيث رأى أن بعض القرارات جاءت ضده بشكل واضح، ما دفعه إلى اتهام الحكام بالانحياز.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
حسم الجدل بشأن تعيينات جديدة
09:37 | 2025-02-03
قرار تحديد أسعار بيع العقارات يثير الجدل بين العراقيين
03:32 | 2025-01-19
فوز مثير للجدل يعيد برشلونة لصدارة الدوري الإسباني
17:15 | 2025-02-17
بعد الجدل الكبير.. إعلان مصير مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد
07:44 | 2025-01-05
القرارات التحكيمية
مباراة برشلونة ورايو فايكانو
+A
-A
اخترنا لك
حسابات تأهل منتخب شباب العراق لدور ربع النهائي لبطولة آسيا
05:22 | 2025-02-18
مواجهات ملحق دوري أبطال أوروبا تعود اليوم.. هذا جدول المباريات
05:20 | 2025-02-18
مركز زيدان إقبال بالمنتخب العراقي في خطر.. لاعب جديد في كتيبة كاساس
02:33 | 2025-02-18
فوز مثير للجدل يعيد برشلونة لصدارة الدوري الإسباني
17:15 | 2025-02-17
رغم فوزه على العين الاماراتي.. الشرطة يودع منافسات ابطال اسيا للنخبة
13:09 | 2025-02-17
أنس جابر تغادر مبكرا بطولة دبي للتنس
12:46 | 2025-02-17
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأقوى منذ بدء الشتاء.. موجة صقيع "روسيّة سيبيرية" ستجمّد العراق لـ8 أيام
أخبار الطقس
28.22%
00:39 | 2025-02-17
الأقوى منذ بدء الشتاء.. موجة صقيع "روسيّة سيبيرية" ستجمّد العراق لـ8 أيام
00:39 | 2025-02-17
أسماء المصارف وشركات الدفع الالكتروني التي ستفرض عليها عقوبات
اقتصاد
21.04%
11:02 | 2025-02-16
أسماء المصارف وشركات الدفع الالكتروني التي ستفرض عليها عقوبات
11:02 | 2025-02-16
تحذير جوي: هذا ما سيحدث خلال الساعتين المقبلتين
محليات
15.34%
09:38 | 2025-02-16
تحذير جوي: هذا ما سيحدث خلال الساعتين المقبلتين
09:38 | 2025-02-16
المالية تصدر بيانا بشأن "تأخر رواتب الموظفين"
اقتصاد
12.59%
04:24 | 2025-02-18
المالية تصدر بيانا بشأن "تأخر رواتب الموظفين"
04:24 | 2025-02-18
ثلاث شركات لخدمات الدفع الالكتروني ستحظر من التعامل بالدولار
اقتصاد
12.3%
10:07 | 2025-02-16
ثلاث شركات لخدمات الدفع الالكتروني ستحظر من التعامل بالدولار
10:07 | 2025-02-16
انتشار للقوات الأمنية في الرطبة
أمن
10.51%
13:15 | 2025-02-16
انتشار للقوات الأمنية في الرطبة
13:15 | 2025-02-16
المزيد
إستفتاء
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
الفيديو
البصرة.. تظاهرات للمطالبة بالخدمات (فيديو)
05:08 | 2025-02-18
تعاقد مع شركة وهمية واخفق باستثمار حقل عكاز.. توصية نيابية باستبدال مدير نفط الوسط
02:57 | 2025-02-18
تمليك الاراضي للمستثمرين.. استغلال بقوة القانون
02:45 | 2025-02-18
مصطفى جتلي.. بطل الفنون القتالية يناشد لتوفير فرصة عمل
16:45 | 2025-02-17
“كافي تاهوات.. ابنوا مستشفيات!”.. متطوعون يخاطبون المسؤولين أثناء جمع التبرعات لمرضى
15:05 | 2025-02-17
موظفون يتلقون توجيهاً بنقلهم للعمل بمضيف احد الشيوخ.. ماذا يحصل بـ"محمد سكران"؟
13:07 | 2025-02-17
الملكة رانيا في لحظات عائلية دافئة مع حفيدتها
10:24 | 2025-02-17
"جسر الرعب".. قنطرة متهالكة تهدد حياة عشرات التلاميذ في ذي قار (شاهد)
06:51 | 2025-02-17
نواب في العراق يعبرون عن رفضهم القاطع بتهجير أهالي غزة الى دولة أخرى!
06:34 | 2025-02-17
أطفال البصرة ضحايا الألغام
06:31 | 2025-02-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.