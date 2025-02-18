حسم الجدل بشأن القرارات التحكيمية خلال مباراة برشلونة ورايو فايكانو

نيوز – رياضة



أوضح إيتورالدي غونزاليس، الحكم الإسباني السابق مدى صحة القرارات التي اتخذها الحكم ماريو ميلرو خلال مباراة برشلونة ورايو فايكانو في مسابقة "لا ليغا" لموسم 2024-25.





قبل نهاية الشوط الأول، تمكن رايو فايكانو من معادلة النتيجة عبر لاعبه خورخي دي فروتوس، لكن الحكم ألغى بداعي التدخل غير الشرعي من زميله راندي نتيكا على مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز؛ لكن القرار أثار غضب لاعبي رايو والجهاز الفني، معتبرين أن الاحتكاك لم يكن مؤثرًا بما يكفي لإلغاء .



غونزاليس يوضح سبب إلغاء هدف رايو فايكانو المثير للجدل ضد برشلونة

وفي حديثه عبر إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أوضح الخبير التحكيمي إيتورالدي غونزاليس أن القرار كان صحيحًا، حيث قال: "التدخل كان واضحًا، نتيكا لم يسمح لإينيغو مارتينيز بمواصلة حركته، وهذا يُعتبر عرقلة، بمجرد أن رفع الحكم المساعد رايته، لم تكن هناك حاجة لذهاب الحكم لمراجعة اللقطة، لأن المساعد والـVAR اتفقا على القرار".



ولم يكن الجدل التحكيمي مقتصرًا على المُلغى، حيث شهد اللقاء حالتي جدل حول ركلتي جزاء، البلوغرانا حصل على ركلة جزاء في لقطة لم يرها الحكم في البداية، لكن بعد مراجعة الـVAR قرر احتسابها، وسجلها روبرت ليفاندوفسكي بنجاح. شهدت مباراة برشلونة ورايو فايكانو، التي انتهت بفوز البلوغرانا بهدف نظيف على "مونتجويك"، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بعدما أُلغي هدف لصالح الفريق المدريدي بقرار من الحكم وتقنية الفيديو "VAR".قبل نهاية الشوط الأول، تمكن رايو فايكانو من معادلة النتيجة عبر لاعبه خورخي دي فروتوس، لكن الحكم ألغى بداعي التدخل غير الشرعي من زميله راندي نتيكا على مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز؛ لكن القرار أثار غضب لاعبي رايو والجهاز الفني، معتبرين أن الاحتكاك لم يكن مؤثرًا بما يكفي لإلغاء .وفي حديثه عبر إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أوضح الخبير التحكيمي إيتورالدي غونزاليس أن القرار كان صحيحًا، حيث قال: "التدخل كان واضحًا، نتيكا لم يسمح لإينيغو مارتينيز بمواصلة حركته، وهذا يُعتبر عرقلة، بمجرد أن رفع الحكم المساعد رايته، لم تكن هناك حاجة لذهاب الحكم لمراجعة اللقطة، لأن المساعد والـVAR اتفقا على القرار".ولم يكن الجدل التحكيمي مقتصرًا على المُلغى، حيث شهد اللقاء حالتي جدل حول ركلتي جزاء، البلوغرانا حصل على ركلة جزاء في لقطة لم يرها الحكم في البداية، لكن بعد مراجعة الـVAR قرر احتسابها، وسجلها روبرت ليفاندوفسكي بنجاح.

في المقابل، طالب رايو فايكانو بركلة جزاء لصالح عبد المؤمن سليمان بعد احتكاك مع هيكتور فورت، وهو ما اعتبره إيتورالدي غونزاليس خطأً تحكيميًا، حيث أكد أن الركلتين كان يجب احتسابهما بالمعيار ذاته وقال: "ما يقوله الاتحاد الإسباني للتحكيم هو أنه إذا كانت الكرة في وضع هجومي، فيجب احتساب ركلة جزاء.. بالنسبة لي، كلتا الحالتين كانتا تستحقان الركلة".



ورفع هذا الانتصار رصيد النادي الكتالوني إلى 51 نقطة، ليعتلي الصدارة متفوقًا على ريال بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، بينما جاء أتلتيكو في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة؛ في المقابل، بقي رايو فايكانو في المركز السادس برصيد 35 نقطة.



وتشهد الليغا في الأسابيع الأخيرة العديد من الأحداث المثيرة للجدل، حيث تفاقمت الاعتراضات على القرارات التحكيمية، خاصة من جانب ريال مدريد، فقد اشتكى النادي الملكي في أكثر من مناسبة من التحكيم، لا سيما بعد تعادله أمام إسبانيول وأوساسونا، حيث رأى أن بعض القرارات جاءت ضده بشكل واضح، ما دفعه إلى اتهام الحكام بالانحياز.