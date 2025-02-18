مواجهات ملحق دوري أبطال أوروبا تعود اليوم.. هذا جدول المباريات

نيوز – رياضة



يترقب عشاق الكرة الأوروبية ليلة كروية "ساخنة"، حيث تنطلق مواجهات ملحق دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، لتحدد هوية الفرق التي ستكمل مشوارها نحو المجد القاري.





وأسهم النظام الجديد في تغيير شكل المنافسة، حيث أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، بينما يتعين على أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين خوض ملحق دوري أبطال أوروبا بنظام الذهاب والإياب لحسم المقاعد الثمانية المتبقية في الدور المقبل.



والفرق التي تفشل في عبور هذا الملحق تودع تمامًا، دون فرصة للانتقال إلى الدوري الأوروبي، مما يجعل المواجهات أكثر شراسة وإثارة.



ملحق دوري أبطال أوروبا.. فرصة أخيرة للنجاة

وعلى ملعب "سان سيرو"، يخوض اختبارًا صعبًا أمام فينورد الهولندي، بعدما سقط في لقاء الذهاب بهدف دون رد، ويعول "الروسونيري" على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتفاضة تعيد الهيبة إلى الفريق الذي سبق له التتويج بدوري الأبطال 7 مرات، لكنه لم يعد ذلك العملاق الذي يخشاه الجميع في السنوات الأخيرة. ومع تطبيق النظام الجديد للبطولة، وجدت فرق عريقة مثل وبايرن ميونخ نفسها أمام امتحان صعب غير معتاد في مثل هذا التوقيت، إذ سيكون العديد من الفرق الكبرى مجبرًا على القتال في الملحق من أجل العبور إلى دور الـ16، بعدما اعتادت على حجز مكانها في هذا الدور دون المرور بهذه المرحلة.وأسهم النظام الجديد في تغيير شكل المنافسة، حيث أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، بينما يتعين على أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين خوض ملحق دوري أبطال أوروبا بنظام الذهاب والإياب لحسم المقاعد الثمانية المتبقية في الدور المقبل.والفرق التي تفشل في عبور هذا الملحق تودع تمامًا، دون فرصة للانتقال إلى الدوري الأوروبي، مما يجعل المواجهات أكثر شراسة وإثارة.وعلى ملعب "سان سيرو"، يخوض اختبارًا صعبًا أمام فينورد الهولندي، بعدما سقط في لقاء الذهاب بهدف دون رد، ويعول "الروسونيري" على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتفاضة تعيد الهيبة إلى الفريق الذي سبق له التتويج بدوري الأبطال 7 مرات، لكنه لم يعد ذلك العملاق الذي يخشاه الجميع في السنوات الأخيرة.

يعتمد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو على هدافه المكسيكي سانتياغو خيمينيز، والجناح السريع رافاييل لياو، بينما يبقى عنصر الخبرة المتمثل في ثيو هيرنانديز وكايل ووكر بالإضافة إلى كريستيان بوليسيتش مفتاحًا رئيسيًا للعودة في النتيجة.



بايرن ميونخ لتأكيد الهيمنة

أما في "أليانز أرينا"، فسيكون بايرن ميونخ أمام امتحان آخر لتفادي المفاجآت أمام سيلتيك الاسكتلندي، متسلحًا بأفضلية فوزه ذهابًا (2-1)، وذلك للعبور نحو الدور المقبل لضمان استمرار في التي توج بها 6 مرات. يعتمد بايرن على قوة خطه الهجومي بوجود هاري كين، وليروي ساني، مع دعم كبير من خط وسط يقوده جوشوا كيميش وجمال موسيالا.



وفي ملحق دوري أبطال أوروبا أيضًا ولكن في العاصمة البرتغالية لشبونة، يستضيف بنفيكا نظيره موناكو الفرنسي، ساعيًا لحسم الأمور بعد فوزه ذهابًا (1-0). ورغم التفوق، فإن الفريق البرتغالي يدرك أن منافسه يمتلك عناصر هجومية مميزة مثل المغربي إلياس بن صغير والياباني تاكومي مينامينو، بالإضافة للسويسري بريل إيمبولو.



أما في بيرغامو، فيلتقي أتالانتا مع كلوب بروج البلجيكي، بعد خسارته ذهابًا (2-1)، ويأمل رجال المدرب جيان بييرو غاسبريني في تحقيق ريمونتادا تقود الفريق إلى الدور المقبل، خاصة أن الكرة الإيطالية تحتاج إلى تعزيز حضورها في .