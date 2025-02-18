رسميا.. تأجيل مباراة كانساس سيتي ضد رفاق ميسي

وكانت المباراة مقررة أصلا أن تقام اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير على "تشيلدرينز ميرسي بارك" في ولاية كانساس الأمريكية، لكن تم نقلها إلى يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير، مع إطلاق صافرة بداية اللقاء عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة).وفي بيان رسمي، أكد كونكاكاف أن منطقة كانساس سيتي ستواجه طقسا سيئا خلال الـ24 ساعة المقبلة، حيث يتوقع تراكم الثلوج بشكل كبير.وأشار البيان إلى أن قرار إعادة جدولة موعد المباراة جاء بعد الوثيق مع الناديين المشاركين في المواجهة والسلطات المحلية، بهدف ضمان سلامة اللاعبين والجماهير.وكانت صحيفة "ذا صن" قد ذكرت أن نجم فريق إنتر ميامي، الدولي الأرجنتيني ، قد يفضل عدم المشاركة في المباراة بسبب البرد القارس الذي من المتوقع أن يضرب المنطقة.وأكدت الصحيفة أن هذه المباراة قد تكون واحدة من أبرد المباريات في تاريخ كرة القدم الأمريكية، مشيرة إلى أنها قد تتخطى حتى درجات الحرارة المسجلة في مباراة كولورادو رابيدز ضد بورتلاند تيمبرز عام 2019، عندما انخفضت درجة الحرارة إلى -7 درجات مئوية.