وفد منتخب العراق للقدامى يغادر إلى الكويت (صورة)

الاتحاد ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، "غادرنا ظهر اليوم الأربعاء، عبر مطار الدوليّ، وفدُ منتخب قدامى اللاعبين متوجهاً إلى دولةِ الكويت للمُشاركةِ في بطولةِ الخليج لقُدامى اللاعبين بنسختها الأولى التي ستنطلقُ خلال المدة من 22 حتى 26 من شهر شباط / فبراير الحالي".يذكر أن منتخب للقدامى سيلعب أمام والبحرين واليمن في الخليج، إذ سيتم اعتماد ذات المجموعات التي لعبت في "خليجي 26" الأخيرة.