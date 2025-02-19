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ماذا قال عماد محمد بعد التعادل مع الأردن والتأهل للدور ربع النهائي؟
رياضة
2025-02-19 | 05:41
المصدر:
السومرية نيوز
505 مشاهدة
السومرية
نيوز – رياضة
أكد مدربُ منتخب الشباب لكرةِ القدم عماد محمد، أحقيةَ تأهل المنتخبِ
العراقي
للدور ربع النهائيّ لبطولةِ آسيا دون 20 عاماً، وذلك بعد التعادلِ من دون أهدافٍ أمامَ المنتخبِ الأردنيّ ضمن مبارياتِ الجولة الثالثة للمجموعةِ الثالثة.
وقال عماد محمد عقب مباراة الأردن: "لقد كانت مباراةً صعبةً، المنتخبُ الأردنيُّ منتخبٌ قويٌ، ويمتلكُ عناصرَ جيدةً، ظروفُ المباراةِ لم تكن طبيعيةً بالنسبةِ لنا، خصوصاً أننا خضنا المباراةَ بحرمانِ لاعبين اثنين بسبب البطاقاتِ الملونةِ في مباراةِ السعودية، واليوم أيضًا لعبنا بنقصٍ عدديٍ بعدَ حالةِ الطرد للاعب حيدر حمد في الدقيقة 79".
وأضاف: "تحدثتُ قبلَ بدايةِ البطولة، وقلت إن المجموعةَ الثالثة مجموعةٌ صعبةٌ، وسوف تحسمُ بالجولةِ الأخيرة، وهذا ما حدثَ اليوم، فجميعُ المنتخباتِ كانت لديها حظوظُ التأهل للدور المُقبل، وحُسمت فعلاً بالدقيقةِ الأخيرة بخُصوصِ مباراتي
السعودية
وكوريا الشمالية، ونحن تأهلنا وصيفاً بعد التعادل، والمهمُ أننا حققنا الأهم من هذه المجموعةِ المعقدة جداً".
وأوضح: "الآن طوينا صفحةَ مبارياتِ المجموعةِ الثانية، وتفكيرنا سينصبٌ على مباراة أستراليا بالدور ربع النهائي، علينا التحضيرُ لها جيداً ومعالجة الأخطاء، لتَحقيقِ الهدفِ الذي جئنا من أجله أولاً، وهو التأهل إلى كأسِ العالم".
يذكر أن منتخبنا تأهلَ بعد هذا التعادل إلى الدور ربع النهائيّ وصيفًا عن المَجموعةِ الثالثة، ليضربَ موعداً مع المنتخبِ الأستراليَ يوم السبت المُقبل.
يشار إلى أن المنتخباتُ الحاصلةُ على المراكز الأربعة الأولى في بُطولةِ آسيا ستتأهل إلى نهائياتِ كأس العالم للشباب دون 20 عاماً 2025 والتي تستضيفها تشيلي.
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