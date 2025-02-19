مشجع يعرض المال على الحكم في دوري أبطال أوروبا.. وفريقه على ركلة جزاء

نيوز – رياضة

لفت أحد مشجعي بنفيكا الأنظار خلال مواجهة ضد موناكو أمس الثلاثاء في إياب ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن عرض المال على حكم المباراة لحثه على احتساب ركلة جزاء لفريقه.

وفي الدقيقة 76، عرقل مدافع نادي موناكو ثيلو كيرير مهاجم بنفيكا فريدريك أورسنيس داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم جلين نيبيرغ لم يشير إلى شيء وطلب مواصلة اللعب.

وبعد ذلك، تدخل حكم الفيديو المساعد "الفار" وطلب من نيبيرغ مراجعة اللقطة.

وخلال مراجعة الحكم للواقعة، رصدت الكاميرات أحد مشجعي بنفيكا وهو يعرض ورقة نقدية من فئة 50 يورو على نيبيرغ، في محاولة "ساخرة" للتأثير على قراره واحتساب ركلة جزاء لفريقه.

واللافت أن الحكم احتسب ركلة جزاء لمصلحة بنفيكا بعد تأكيد تعرض أورسنيس للعرقلة داخل المنطقة.

ونجح بنفيكا في تحويل الركلة إلى هدف تعادل في الدقيقة 76 عن طريق مهاجمه اليوناني فانجيليس بافليديس.

ولاقت لقطة المشجع مع الحكم تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولها الآلاف من المستخدمين مع تعليقات تتراوح بين السخرية والاستغراب.

وانتهت المباراة بالتعادل 3-3، ليتأهل بنفيكا إلى الدور ثمن النهائي مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وسيواجه بنفيكا في الدور المقبل نادي برشلونة الإسباني أو ليفربول الإنجليزي.