إليك جدول مباريات منتخب العراق للقدامى في البطولة الخليجية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب وكراهية
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-517223-638757354874301106.jpg
إليك جدول مباريات منتخب العراق للقدامى في البطولة الخليجية
رياضة
2025-02-21 | 06:50
المصدر:
السومرية نيوز
3,131 مشاهدة
السومرية
نيوز – رياضة
تنشر
السومرية
نيوز، اليوم الجمعة، جدول مباريات منتخب
العراق
للقدامى في كأس الخليج لقدامى اللاعبين –
الكويت
2025.
جدول المباريات ادناه:
وسيلعب منتخب
العراق
للقدامى، في المجموعة الثانية إلى جانب
السعودية
والبحرين واليمن، إذ تقام
البطولة
بشكل محاكٍ لبطولة "خليجي 26" التي أقيمت في
الكويت
مؤخرا.
اختار مدرب منتخب
العراق
لقدامى اللاعبين، حكيم شاكر، قائمة مؤلفة من 20 لاعبًا لخوض منافسات
بطولة
الخليج بنسختها الأولى، والتي تنطلق في
دولة
الكويت
يوم السبت المقبل.
شهدت القائمة النهائية استبعاد عدد من اللاعبين الذين كانوا في القائمة الأولية، وهم: ليث حسين، حيدر عبيد، ياسر رعد، حبيب جعفر، وسعد عبد الحميد، حيث فضّل المدرب حكيم
شاكر
الاعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية والأصغر سنًّا.
ضمت القائمة كلًّا من: نور صبري، محمد كاصد، حيدر عبد الأمير، مهدي كريم، علي حسين رحيمة، سعد عطية، وسام زكي، صالح سدير، كرار جاسم، خلدون إبراهيم، سامر سعيد، أوس إبراهيم، رزاق فرحان، يونس محمود، مصطفى كريم، حيدر صباح، أحمد مناجد، حمادي أحمد، خالد مشير، وهيثم كاظم.
وتوجه المنتخب العراقي الأربعاء إلى الكويت، استعدادًا للمشاركة في
بطولة
كأس الخليج، حيث يستهل أسود الرافدين مشوارهم في
البطولة
يوم غد السبت بمواجهة منتخب اليمن. وفي اليوم التالي، يواجه منتخب البحرين، ثم يختتم مرحلة المجموعات بملاقاة منتخب
السعودية
يوم الإثنين المقبل.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
قبيل البطولة الخليجية.. قرار "مصيري" بشأن منتخب العراق للقدامى
03:37 | 2025-02-16
منتخب أساطير العراق يرفع وتيرة الإعداد للبطولة الخليجية (صور)
06:55 | 2025-02-09
وفد منتخب العراق للقدامى يغادر إلى الكويت (صورة)
05:07 | 2025-02-19
منتخب العراق للقدامى يعاود تدريباته في بغداد (صور)
06:50 | 2025-02-16
جدول مباريات منتخب العراق للقدامى
البطولة الخليجية
+A
-A
اخترنا لك
حكيم شاكر: هدفنا حصد اللقب الخليجي لقدامى اللاعبين
09:42 | 2025-02-21
غوارديولا: هالاند قد لا يشارك في مواجهة ليفربول
09:31 | 2025-02-21
استعدادا لمباراة أستراليا غداً.. منتخب الشباب يُنهي تحضيراته
08:51 | 2025-02-21
فليك يعلق على مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا
07:54 | 2025-02-21
أول تعليق من سيميوني على مواجهة الريال في دوري أبطال أوروبا
07:17 | 2025-02-21
برشلونة يتقدم على ريال مدريد في سباق الإيرادات الاوروبية
06:53 | 2025-02-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي ليوم الأحد
محليات
48.28%
09:30 | 2025-02-20
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي ليوم الأحد
09:30 | 2025-02-20
لمكون واحد.. عطلة في هذه المحافظة غدا
محليات
13.28%
11:28 | 2025-02-19
لمكون واحد.. عطلة في هذه المحافظة غدا
11:28 | 2025-02-19
مترو بغداد يُؤجل إلى إشعار آخر.. الفضائح تُسقط الشركة المنفذة وأمانة بغداد عاجزة
خاص السومرية
11.24%
04:38 | 2025-02-20
مترو بغداد يُؤجل إلى إشعار آخر.. الفضائح تُسقط الشركة المنفذة وأمانة بغداد عاجزة
04:38 | 2025-02-20
بغداد قد تشهد تساقط ثلوج
محليات
10.06%
01:45 | 2025-02-21
بغداد قد تشهد تساقط ثلوج
01:45 | 2025-02-21
قرار حكومي يخص فئة من السيارات.. سنحاسب مستورديها
محليات
8.88%
03:22 | 2025-02-21
قرار حكومي يخص فئة من السيارات.. سنحاسب مستورديها
03:22 | 2025-02-21
هل سيكون يوم الاحد عطلة شاملة؟
محليات
8.26%
02:21 | 2025-02-21
هل سيكون يوم الاحد عطلة شاملة؟
02:21 | 2025-02-21
المزيد
إستفتاء
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
الفيديو
معاملات مركونة على رفوف منسية... عقبات أمام الموظفين المحالين على التقاعد في الديوانية
06:39 | 2025-02-21
مليون دينار غرامة لركن السيارة على رصيف بغداد
06:35 | 2025-02-21
منطقة نهر ابن عمر ترفض تجريف أراضيها لصالح شركة نفط البصرة
06:31 | 2025-02-21
فرصة لجذب الاستثمارات: افتتاح المعرض العاشر للطاقة والصناعات النفطية في ميسان
06:20 | 2025-02-21
العمادية.. ليلة باردة ثلوج وحرارة تحت الصفر (فيديو)
15:28 | 2025-02-20
سقطوا جميعهم من المنصة.. جلسة تصوير خريجين تكتمل بمستشفى الكسور بميسان (فيديو)
10:41 | 2025-02-20
المحاصصة الحزبية في ميسان تمنع الحلول المعالجة لتردي الواقع الخدمي
06:00 | 2025-02-20
ظاهرة الجزر العشوائي في واسط تهدّد الصحة العامة ... أين الجهات الرقابية؟
05:30 | 2025-02-20
بادوش: قلق متزايد بسبب نفوق العجول وغياب الدعم البيطري!
05:00 | 2025-02-20
وزارة المالية تحذر: عجز التمويل يهدد رواتب الموظفين والمتقاعدين
04:00 | 2025-02-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.