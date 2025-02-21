إليك جدول مباريات منتخب العراق للقدامى في البطولة الخليجية

جدول المباريات ادناه:وسيلعب منتخب للقدامى، في المجموعة الثانية إلى جانب والبحرين واليمن، إذ تقام بشكل محاكٍ لبطولة "خليجي 26" التي أقيمت في مؤخرا.اختار مدرب منتخب لقدامى اللاعبين، حكيم شاكر، قائمة مؤلفة من 20 لاعبًا لخوض منافسات الخليج بنسختها الأولى، والتي تنطلق في يوم السبت المقبل.شهدت القائمة النهائية استبعاد عدد من اللاعبين الذين كانوا في القائمة الأولية، وهم: ليث حسين، حيدر عبيد، ياسر رعد، حبيب جعفر، وسعد عبد الحميد، حيث فضّل المدرب حكيم الاعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية والأصغر سنًّا.ضمت القائمة كلًّا من: نور صبري، محمد كاصد، حيدر عبد الأمير، مهدي كريم، علي حسين رحيمة، سعد عطية، وسام زكي، صالح سدير، كرار جاسم، خلدون إبراهيم، سامر سعيد، أوس إبراهيم، رزاق فرحان، يونس محمود، مصطفى كريم، حيدر صباح، أحمد مناجد، حمادي أحمد، خالد مشير، وهيثم كاظم.وتوجه المنتخب العراقي الأربعاء إلى الكويت، استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج، حيث يستهل أسود الرافدين مشوارهم في يوم غد السبت بمواجهة منتخب اليمن. وفي اليوم التالي، يواجه منتخب البحرين، ثم يختتم مرحلة المجموعات بملاقاة منتخب يوم الإثنين المقبل.