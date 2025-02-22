كأس آسيا دون 20 عاماً.. تشكيلة منتخب العراق الرسمية لمواجهة منتخب أستراليا

التشكيلة ادناه:وحصد منتخب للشباب خمس نقاط من مبارياته الثلاث في المجموعة الثانية في كأس تحت 20 عامًا، إذ تعادل مع كوريا الشمالية بهدف لمثله، وفاز على بهدف نظيف، وتعادل مع الأردن من دون أهداف.