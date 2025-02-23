فان بيرسي مدربا لفينورد حتى 2027

ورحل الهولندي الدولي فان بيرسي، 41 عاما، الفائز مع بلقب الدوري الإنجليزي في 2013، عن هيرينفين صاحب المركز التاسع بالدوري الهولندي، بعدما قاده لـ7 انتصارات خلال 23 مباراة أشرف خلالها على تدريبه.وبدأ فان بيرسي مسيرته الكروية عبر فينورد قبل الانتقال إلى آرسنال في 2004 وبعدها بثمانية أعوام رحل إلى ثم انتقل إلى فنربخشة التركي ثم حط الرحال في فينورد عام 2018 ليعتزل كرة القدم في العام التالي.ونقلت (بي ايه ميديا) عن فان بيرسي قوله "الكل يعلم مدى خصوصية علاقتي بفينورد، أتطلع بشدة مع الجهاز الفني القوي، للعمل مع مجموعة اللاعبين في التدريب الخاص بالنادي ثم في دي كويب (ملعب الفريق)، بدعم من الجماهير، وخوض المباريات وتحقيق النجاحات معًا".ويحتل فينورد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الهولندي بفارق 11 نقطة، خلف أياكس أمستردام المتصدر، ويلتقي الفريق مع إنتر الإيطالي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بميلان من الملحق الفاصل.